Золото завоевала инспектор СОБРа

Путь к вершине потребовал от Арайлым предельной концентрации: она провела четыре поединка, поочередно одолев соперниц из Кыргызстана, Ирана, Японии и Узбекистана. Эта победа стала блес­тящим реваншем за прошлогодний финал в Нью-Дели, где спортсменке не хватило совсем немного до титула.

Особый вес успеху придает то, что Арайлым Оразбай успешно совмещает большой спорт со службой в органах внутренних дел. В настоящее время капитан полиции является инспектором СОБРа департамента полиции Кызылординской области. Мастер спорта по дзюдо, самбо и борьбе на поясах еще раз доказала свой высочайший класс, победив именно в Кыргызстане – на исторической родине стиля алыш.