Помогут цифровые технологии

Экология
Насихат Оркушпаева
.

Роль науки в борьбе с изменением климата в Центральной Азии обсудили участники тематической сессии, проведенной в рамках Регионального экологического саммита.

фото Игоря Бургандинова

На встрече, организованной Министерством науки и высшего образования Казахстана, центральное место было отведено роли академического и научного сообщества в формировании региональных климатических решений. В ходе мероприятия выступили глава МНВО Саясат Нурбек, вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев, посол Великобритании в РК Салли Аксуорси, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) IPCC Джим Скиа, директор библиотеки и архивов ООН в Женеве Шарлотта Вараколле и другие.

В приветственной речи Саясат Нурбек подчеркнул, что академические институты должны стать фундаментом стратегического прогнозирования и междисциплинарных исследований, отметив лидерство Казахстана в этой сфере. Сегодня искусственный интеллект рассматривается как мощный инструмент развития, поэтому наша страна одной из первых в мире сделала ИИ обязательным компонентом учебных программ.

Благодаря отечественной системе AI-Sana более 600 тыс. студентов уже прошли сертификационные курсы по ИИ, разработанные в парт­нерстве с Google, Huawei, Nvidia, OpenAI и другими компаниями.

Каждый студент получает прикладные навыки работы с искусственным интеллектом, а многие уже создают собственные инструменты. Пример тому – проект Farabi University: совместно с Казгидрометом молодые ученые занимаются разработкой сложного ИИ-бота для точного прогнозирования погоды и паводков.

Кроме того, в Алматы действует региональный гляциологический центр, который ведет метеорологические исследования и собирает данные. Используя эти архивы и мощности ИИ, казахстанские специалисты изучают, как меняется окружающая среда и какие острые вызовы требуют решения прямо сейчас.

– Сегодня климатическая повестка – это не только тема экологии, но и экономической устойчивости, конкурентоспособности регионов и качества жизни людей. В этом плане ключевая роль принадлежит научному сообществу, которое формирует пласт решений. Без этой базы невозможно говорить о системных и эффективных климатических мерах, – сказал Мансур Ошурбаев, отметив важное значение кооперации государства, научного сообщества и бизнеса.

С тем, что климатический кризис представляет собой не только экологический, но и экономический вызов, согласилась и Салли Аксуорси, отметив одну важную деталь – от того, насколько качественно разрабатываются решения, зависит общий успех на долгие годы. Важно создавать проекты, исследования без формализма и только на основе доказательных данных.

#экология #Региональный экологический саммит #RES 2026 EXPO

Популярное

Все
Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Ожидается строительство еще двух заводов
В гостях у Димаша Ахмедовича
Топливные муки земледельцев
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Нужна унификация экологических нормативов
Климатическая адаптация системы образования
Сфера притяжения
Новая реальность для продовольственных систем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]