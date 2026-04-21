Помогут цифровые технологии

На встрече, организованной Министерством науки и высшего образования Казахстана, центральное место было отведено роли академического и научного сообщества в формировании региональных климатических решений. В ходе мероприятия выступили глава МНВО Саясат Нурбек, вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев, посол Великобритании в РК Салли Аксуорси, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) IPCC Джим Скиа, директор библиотеки и архивов ООН в Женеве Шарлотта Вараколле и другие.

В приветственной речи Саясат Нурбек подчеркнул, что академические институты должны стать фундаментом стратегического прогнозирования и междисциплинарных исследований, отметив лидерство Казахстана в этой сфере. Сегодня искусственный интеллект рассматривается как мощный инструмент развития, поэтому наша страна одной из первых в мире сделала ИИ обязательным компонентом учебных программ.

Благодаря отечественной системе AI-Sana более 600 тыс. студентов уже прошли сертификационные курсы по ИИ, разработанные в парт­нерстве с Google, Huawei, Nvidia, OpenAI и другими компаниями.

Каждый студент получает прикладные навыки работы с искусственным интеллектом, а многие уже создают собственные инструменты. Пример тому – проект Farabi University: совместно с Казгидрометом молодые ученые занимаются разработкой сложного ИИ-бота для точного прогнозирования погоды и паводков.

Кроме того, в Алматы действует региональный гляциологический центр, который ведет метеорологические исследования и собирает данные. Используя эти архивы и мощности ИИ, казахстанские специалисты изучают, как меняется окружающая среда и какие острые вызовы требуют решения прямо сейчас.

– Сегодня климатическая повестка – это не только тема экологии, но и экономической устойчивости, конкурентоспособности регионов и качества жизни людей. В этом плане ключевая роль принадлежит научному сообществу, которое формирует пласт решений. Без этой базы невозможно говорить о системных и эффективных климатических мерах, – сказал Мансур Ошурбаев, отметив важное значение кооперации государства, научного сообщества и бизнеса.

С тем, что климатический кризис представляет собой не только экологический, но и экономический вызов, согласилась и Салли Аксуорси, отметив одну важную деталь – от того, насколько качественно разрабатываются решения, зависит общий успех на долгие годы. Важно создавать проекты, исследования без формализма и только на основе доказательных данных.