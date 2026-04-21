В центре внимания – редкоземельные материалы

Наука
Кадиша Ныгмет

На базе Института новых энергетических технологий и материалов АОО «Назарбаев Университет» состоялось совещание, организованное Национальной академией наук при Президенте РК – основным разработчиком флагманской научной программы на 2027–2031 годы. В мероприя­тии участвовали представители Агентства РК по атомной энергии, министерств промышленности и строительства, науки и высшего образования, энергетики, а также АО «НАК «Каз­атомпром» и ведущих научно-исследовательских институтов.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В центре внимания участников была программа «Создание научно-технологической базы для производства и применения редких и редкоземельных материалов нового поколения в энергетике Республики Казахстан». Она разработана во исполнение поручения Премьер-министра в рамках формирования приоритетных научно-технологи­ческих направлений, ориентированных на потребности экономики.

Ключевая цель этой программы – переход от экспорт­но-сырьевой модели к глубокой переработке редких и редкоземельных металлов с созданием высокотехнологичной продукции для ядерной, водородной и перс­пективной термоядерной энергетики. Ее реализация позволит сформировать научно-технологическую основу для укрепления энергетической независимости страны и снижения зависимости от импорта критически важных материалов и технологий.

Программа включает четыре стратегических направления: разработку технологий переработки редкоземельного сырья, создание высокотемпературных сверхпроводников нового поколения, внедрение цифровых решений и искусственного интеллекта в облас­ти ядерной безопасности, а также развитие водородной энергетики. Особое внимание уделяется интеграции цифровых инструментов, включая технологии «цифровых двойников» и платформенные решения для анализа материалов.

На совещании рассмотрены воп­росы определения механизма межведомственной координации, создания специализированного центра исследований редкоземельных материалов, а также подходы к трансферу технологий в реальный сектор экономики.

#наука #Назарбаев университет #Институт новых энергетических технологий и материалов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]