В центре внимания участников была программа «Создание научно-технологической базы для производства и применения редких и редкоземельных материалов нового поколения в энергетике Республики Казахстан». Она разработана во исполнение поручения Премьер-министра в рамках формирования приоритетных научно-технологи­ческих направлений, ориентированных на потребности экономики.

Ключевая цель этой программы – переход от экспорт­но-сырьевой модели к глубокой переработке редких и редкоземельных металлов с созданием высокотехнологичной продукции для ядерной, водородной и перс­пективной термоядерной энергетики. Ее реализация позволит сформировать научно-технологическую основу для укрепления энергетической независимости страны и снижения зависимости от импорта критически важных материалов и технологий.

Программа включает четыре стратегических направления: разработку технологий переработки редкоземельного сырья, создание высокотемпературных сверхпроводников нового поколения, внедрение цифровых решений и искусственного интеллекта в облас­ти ядерной безопасности, а также развитие водородной энергетики. Особое внимание уделяется интеграции цифровых инструментов, включая технологии «цифровых двойников» и платформенные решения для анализа материалов.

На совещании рассмотрены воп­росы определения механизма межведомственной координации, создания специализированного центра исследований редкоземельных материалов, а также подходы к трансферу технологий в реальный сектор экономики.