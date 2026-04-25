Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев

По словам Президента, Казахстан меняется в положительную сторону, и это отмечают даже люди, ранее не замеченные в симпатиях к нашей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Наши города и села становятся чище, уменьшается загрязнение почвы, воды, воздуха. На крупных предприятиях идет работа по сокращению вредных эмиссий, внедряются лучшие экологические практики, произошел положительный сдвиг в переработке бытовых отходов. Но в работе еще много недостатков, работы еще много. Меняются не только экономический, но и жизненный уклад, поведенческие установки граждан», – констатировал Глава государства.

Также он добавил, что в новой Конституции в числе фундаментальных основ нашего бытия закреплены принципы созидательного патриотизма, единства, солидарности, природолюбия, которые в немалой степени вдохновлены проектом «Таза Қазақстан», то есть молодежью Казахстана.