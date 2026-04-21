Когда яблони цветут

Природа
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Ежегодно в апреле в живопис­ных предгорьях Заилийского Алатау начинают цвести яблоневые сады. Это удивительное по красоте природное явление привлекает на фруктовые фермы большое число туристов.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Уход за яблонями – весьма трудоем­кий процесс. По словам фермеров, посадить саженцы – полдела, нужно обладать особыми знаниями и навыками, чтобы превратить участок с молодыми деревцами в плодоносящий сад. В ТОО «Баймене» в Талгарском районе налажен полный производственный цикл – от выращивания до переработки яблок.

В 2016 году здесь был заложен небольшой интенсивный сад. Со временем его территория расширилась, и сегодня фруктовые деревья занимают громадную площадь 110 га. Садоводы применяют капельное орошение, минеральные удобрения, пестициды. Внедрение современных технологий позволяет получать ранний урожай, предотвращает эрозию почвы, снижает риск распространения сорняков и заболеваний.

По словам главного агронома фермы Георгия Чернышева, здесь выращивают популярные сорта яблок, адаптированные к местным климатическим условиям, – Golden delicious, Red delicious, Gala и Fuji. Саженцы начинают плодоносить уже через два-три года после посадки. Быстрый выход на урожай – главное преимущество интенсивных садов.

В хозяйстве установлена автоматизированная линия по сортировке, калибровке и упаковке яблок, имеется фруктохранилище вместимостью до пяти тысяч тонн.

Садоводы наладили выпуск яблочного сока: для получения трех литров расходуется шесть кило яблок. Двойная пастеризация позволяет сохранить полезные свойства продукции без применения консервантов. Кроме того, началось строительство произ­водственной базы по выпус­ку пюре, джемов, смузи и детского питания.

– В настоящее время ведутся работы по посадке саженцев и уходу за ними, – сообщил директор ТОО «Баймене» Евгений Камбаров. – Урожай собираем в августе, продукцию поставляем на внутренний рынок, а также за рубеж. В прошлом году собрали 1 500 тонн яблок, нынче планируем увеличить этот показатель до двух тысяч тонн.

Фермеры регулярно обновляют машинно-тракторный парк, включающий тракторы, культиваторы, опрыскиватели, оборудование для обрезки деревьев. Помимо саженцев яблонь, завозимых из Нидерландов и Италии, на площади 30 га планируется высадить семена местных питомников. На предприятии занято свыше ста человек, в сезон сбора урожая чис­ло рабочих мест увеличивается.

По данным акимата Алматинской области, общая площадь яблоневых садов региона составляет 7 тыс. га, в том числе 2,2 тыс. га приходится на интенсивные насаждения. Ежегодно данный показатель растет.

В частности, в ближайшие три года планируется закладка 110 га садов сорта апорт на землях филиала «Талгар» ТОО «КазНИИ плодоовощеводства», компании «Байсерке-Агро», Казахского национального аграрного исследовательского университета. Первый урожай ожидается через семь-восемь лет.

