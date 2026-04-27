С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира

Бокс

По итогам соревнований в активе национальной сборной три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали

Фото: пресс-служба НОК РК

В городе Фос-ду-Игуасу (Бразилия) завершился этап Кубка мира, организованный под эгидой Федерации World Boxing. В вечерней сессии финального дня три казахстанских боксера вышли на ринг в боях за "золото", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В весовой категории свыше 80 кг Валерия Аксенова встретилась с представительницей Венгрии Жофией Сира и одержала уверенную победу со счетом 5:0.

Султанбек Айбарулы в категории до 85 кг провел бой против бразильца Кауе Белини. В результате наш спортсмен оказался сильнее - 4:1.

Аида Абикеева (до 65 кг) уступила представительнице Узбекистана Навбахор Хамидовой - 0:5.

В дневной сессии Виктория Графеева (до 60 кг) в финале выиграла у Ребекки Сантос (Бразилия)

Таким образом, в активе национальной сборной три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Ранее Алуа Балкибекова (до 51 кг), Жибек Жараскызы (до 80 кг) и Диас Молжигитов (до 80 кг) завершили соревнования с бронзовыми наградами.

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла третье место. Первое место досталось Бразилии (4 золотые, 5 серебряных медалей), второе - Китаю (4 золотые, 1 бронзовая).

 

#бокс #Кубок мира #золото #медали

