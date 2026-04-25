Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одна из ключевых локаций — Yurt Capsule

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил офис Фонда развития креативных индустрий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Глава государства ознакомился с деятельностью Фонда, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора.

Президенту рассказали, что новое пространство станет точкой притяжения для представителей индустрии, молодежи, инвесторов и туристов.

Офис оформлен в формате шоурума, в котором представлен полный цикл создания креативного продукта – от идеи и производства до реализации и продвижения.

Касым-Жомарту Токаеву представили тематические залы, среди которых ювелирная и столярная мастерские, музыкальные залы, зал коврового искусства, зал художников и fashion-зона.

Одна из ключевых локаций — Yurt Capsule. Это иммерсивное пространство, в котором традиционная форма юрты получает современное технологическое переосмысление. Проект объединяет цифровое искусство, мультимедийный контент и культурный сторителлинг.

Главе государства также была презентована концепция странового брендинга Казахстана, направленная на раскрытие туристического потенциала через современную интерпретацию культурного наследия, развитие креативных индустрий и укрепление национальной идентичности.

Фонд развития креативных индустрий будет работать по четырем основным направлениям: выявление и поддержка талантов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры, а также содействие продвижению казахстанских креативных продуктов на внешние рынки.

Также он станет координационным центром для региональных хабов, открытых во всех областных центрах. Сегодня в сфере креативной экономики Казахстана работают порядка 48 тысяч субъектов предпринимательства, в которых трудятся около 160 тысяч человек.

Существенный вклад в отрасль вносят кино и анимация, геймдевелопмент, цифровое искусство, мода, дизайн и народные промыслы.

 

#Токаев #Акорда #Фонд развития креативных индустрий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]