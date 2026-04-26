Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов

Дана Аменова
специальный корреспондент

Фестиваль «Қызғалдақ мұра» прошел в русле республиканской экоакции «Таза Қазақстан».

Фото: акимат Жамбылской области

В Жамбылской области второй год проходит международный фестиваль «Қызғалдақ мұра». В этом году масштабное мероприятие состоялось в селе Есейхан Таласского района и собрало около 6 тысяч жителей и гостей региона, сообщает   Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат   

Участие приняли аким области Ербол Карашукеев, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев, депутаты Мажилиса, а также зарубежные туристы, международные эксперты, биологи и представители экологического сообщества.

Глава региона подчеркнул, что инициатива является ярким примером бережного отношения к природе, сохранения национальных ценностей и укрепления международного сотрудничества.

«Тюльпановые поля, залитые солнечным светом, — это не просто природная красота, а живая история степной цивилизации, отражение национального духа. Подобные проекты объединяют природу и традиции, продвигая ценности, которые важно сохранить для будущих поколений. Фестиваль также создаёт дополнительные возможности для продвижения туристического потенциала Жамбылской области на международной арене», — отметил Ербол Карашукеев.

 

Жамбылская область занимает лидирующие позиции в стране по разнообразию видов тюльпанов: здесь произрастают 18 видов, из которых 10 занесены в Красную книгу Казахстана.

Главным событием фестиваля в этом году стало вручение Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов от Королевства Нидерландов. Ценный подарок торжественно передал менеджер иностранной компании Марсели Пьехна.

Серик Егизбаев подчеркнул, что сохранение природного и исторического наследия является важной задачей перед будущими поколениями.

В рамках фестиваля на склонах гор были установлены юрты и алтыбаканы, что подчеркнуло национальный колорит мероприятия, а выставка изделий народных мастеров придала ему особую атмосферу. Соревнования по восьми видам национального спорта вызвали большой интерес у зрителей, победителям были вручены денежные сертификаты.

Также была возрождена традиция «Қымызмұрындық». Для гостей выступили известные исполнители Серик Ибрагимов, Токтар Сериков и Бейбит Сейдуалиева, а также представители местных творческих коллективов.

Участники мероприятия посетили тюльпановые поля у подножия Каратау.

Фестиваль «Қызғалдақ мұра» прошёл в русле республиканской экоакции «Таза Қазақстан». Более 200 волонтёров Международного Таразского университета им. Шерханы Муртазы и партии «Ауыл» провели работы по очистке территории. 

