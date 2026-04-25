Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства выступил с речью о развитии инициативы «Таза Қазақстан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В контексте развития идеи «Таза Қазақстан» Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах укрепления культуры обращения с животными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«Недопустимы факты, когда домашние питомцы становятся жертвами халатности людей. Правительству следует ужесточить административную ответственность за ненадлежащее содержание животных и даже усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с ними, прежде всего, домашними животными. По сути, проблема бродячих собак – это следствие человеческого равнодушия, безразличия тех, кто вначале якобы любят животных, а через некоторое время разочаровываются и оставляют их на улице. Надо принять меры, чтобы пресечь подобные явления. Требуется обеспечить должное общественное наблюдение за работой специализированных приютов, причем по делу, без так называемого «хайпа». Я думаю, что вы этим тоже будете заниматься», – отметил Глава государства.

По его словам, в целом, бережное отношение к тем же бродячим собакам – не повод для разжигания «костров взаимного неприятия», деления людей на сторонников и противников.

«Вопрос в том, что проблема находится в запущенном состоянии, дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Мы такие сведения получаем из областей. И эта ситуация требует вмешательства государства и общественности, в том числе с точки зрения законодательного обеспечения со стороны Парламента. Но мы должны проявлять нетерпимость к частым случаям издевательств над беззащитными животными, в том числе в недавнем прошлом домашними, привлекать мучителей, варваров к ответственности, включая уголовную. Думаю, такие подходы позволят укрепить в обществе прогрессивное, ответственное отношение к окружающей среде. Это тоже часть нашей деятельности в рамках «Таза Қазақстан», – подытожил Президент.

 

#Токаев #поручение #животные #экоакция #«Таза Қазақстан»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]