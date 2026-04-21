Не допускать давления на бизнес

Одной из тех, кто обратился с заявлениями в совет, стала руководитель ТОО «Ақтілек бөбекжайы» из Алакольского района Каламкас Джантеева. Директор детсада пояснила, что дошкольное учреждение, работающее, в том числе по госзаказу, с 2018 года, столкнулось с серией внеплановых проверок со стороны контролирующих органов.

Поводом для них послужили жалобы частного лица, не являющегося жителем населенного пунк­та, где расположено учреждение. Заявитель не только инициировал проверки, но и распространял в Instagram недостоверную информацию о деятельности детского сада, говоря об отсутствии разрешительных документов и инфраструктуры.

«Необоснованные действия привели к репутационному и финансовому ущербу. Административное давление поставило под угрозу исполнение договора государственного образовательного заказа», – констатировала предприниматель.

Члены совета квалифицировали ситуацию как пример давления на бизнес через механизм злоупот­ребления правом на обращения. По итогам обсуждения принято решение направить материалы в органы прокуратуры для правовой оценки законности проведенных проверок. А также инициировать рассмотрение вопроса в секретариате Совета по защите прав предпринимателей НПП «Атамекен», акцентировав внимание на необходимости пересмотра практики назначения проверок по обращениям третьих лиц, не имеющих прямого отношения к деятельности субъекта бизнеса.