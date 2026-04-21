Основной темой второго дня республиканского форума стало формирование системы конструктивных переговоров избирательных комиссий с молодежью.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров акцентировал внимание на институциональном значении клубного движения как ключевого элемента формирования электоральной культуры.

– Ежегодно свыше трехсот тысяч граждан Казахстана впервые получают право голоса, – отметил он. – Наша задача – сделать это событие для них понятным и доступным, начать работу с ними заблаговременно. Важно выстраи­вать с молодежью прямой и содержательный диалог – именно это формирует ответственное и осознанное участие.

Молодые избиратели из регионов представили главе ЦИК свои проекты по повышению электоральной культуры и поделились практическим опытом работы по вовлечению молодежи в избирательные процессы. Особый интерес вызвали прик­ладные решения и инициативы в электоральной сфере, уже реа­лизуемые в регионах.

Инициатором проведения встречи стал молодежный активист, член Клуба молодых избирателей из Казалинского района Кызылординской области Мейирман Мендибай. Он подробно рассказал о работе КМИ региона, представил проекты и предложил учредить премию для разработчиков стартапов среди молодых избирателей.

Глава Клуба молодых избирателей Алматы Бауыржан Маханбет представил комплекс инновационных инструментов информирования молодежи – от просветительских комиксов и telegram-бота до внедрения моделей школьных и студенчес­ких выборов, образовательных форматов и взаимодействия с депутатским корпусом. Он также отметил, что форум в Кызылорде стал отличной площадкой для повышения политической грамотности молодых избирателей.

– Мы развернуто обсудили процесс выборов, голосования, обязанности и права молодежи и открыто выразили свои мнения, – сказал Бауыржан Маханбет. – Обсудили цифровизацию выборов, волонтерскую деятельность, пользу молодежных движений. Поделились опытом с регионами – у нас есть чему учиться друг у друга. К примеру, в Алматы очень много молодежи, и нам легче действовать. А в других городах с этим сложнее, потому один из способов систематизировать работу – активизироваться в социальных сетях.

Представитель Уральска Лиас Сабыржан продемонстрировал практику организации выборов студенческого ректора. Он озвучил инициативу о разработке информационного интерактивного модуля для молодых избирателей и проведении республиканского дебатного турнира.

– Я предложил создать интер­активный модуль – сайт «Жас сайлаушы», – сказал Лиас Сабыржан. – На нем будет размещена подробная информация о депутатах нижнего уровня и электоральных кампаниях. Разработка может распознавать фейковые информации, различать официальные данные от неподтвержденных сведений.

Студенты университета им. Коркыт Ата Нурбол Оналбеков и Нурбек Абилдаев представили проект Qalqan AI, направленный на противодействие кибермошенничеству и выявление фейковых ресурсов.

Член КМИ Павлодарской области Айша Таласова презентовала авторский проект «Как проходят выборы: взгляд изнутри», ориентированный на школьную аудиторию, а также опыт развития клубной деятельности в организациях образования и подготовки лидеров молодежных инициатив.

Азат Тенгебаев из Астаны затронул вопросы повышения правовой культуры и гражданской активности молодежи, ее практического участия в референдуме. Активист рассказал об использовании ИИ чат-ботов, а также отметил, что мультфильмы и короткие ролики помогают объяс­нять нюансы избирательного процесса в доступной форме. В планах столичной молодежи – запуск проекта «Цифровой щит» для противодействия фейкам, а также цифрового квеста.

Отдельные инициативы участников ориентированы на дальнейшее институциональное развитие клубного движения. Так, Лиза Есенбол из Акмолинской области предложила создать специализированную онлайн-платформу о выборах, жамбылцы Айбек Кадралиев и Дархан Байпак – проводить форумы и лагеря для членов КМИ и активнее привлекать районные клубы. Асылай Конысова из Караганды предложила избрать председателя республиканского КМИ для координации деятельности региональных клубов.

Глава ЦИК отметил активных членов клубов. Он вручил благодарственное письмо соавтору серии комиксов «Голос из будущего» Руслану Муржанову (Алматы) и ученице 9-го класса из Казалинского района Аяжан Монкебай, которая разработала и создала с помощью ИИ серию комиксов.

Делясь итогами форума, Нурлан Абдиров отметил, что дея­тельность клубов выходит за рамки отдельных инициатив и приобретает устойчивый сис­темный характер.

– Сегодня 248 клубов молодых избирателей по всей стране представляют собой динамично развивающееся сообщество, – сказал он. – Клубы становятся платформами, обеспечивающими вовлечение, качественное понимание избирательного процесса, развитие правовой культуры и формирование осознанного отношения молодежи к реализации своих избирательных прав.

Впервые проведенный респуб­ликанский форум позволил обсудить широкий спектр тем, причем основными спикерами стали сами молодые люди. Они делились опытом, собственным видением и цифровыми проек­тами, в том числе в области кибербезопасности. Как подчерк­нул Нурлан Абдиров, все это позволяет сделать вывод, что в республике институт Клуба молодых избирателей создан и работает.

В этот же день в рамках форума состоялось совещание с председателями территориальных избирательных комиссий регионов, в ходе которого были обсуждены ключевые вопросы организации и проведения электоральных кампаний.