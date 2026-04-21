Растет интерес к Алматы

Туризм
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В последние годы Алматы укрепил позиции как один из ключевых турцентров региона, показав устойчивый круглогодичный рост интереса к нему среди туристов. Об этом свидетельствуют результаты аналитического отчета по туризму Алматы за 2025 год.

фото Юрия Беккера

Географическое местоположение с множеством красивейших мест в шаговой доступности и мягкий климат – главные факторы, привлекающие внимание как внутренних, так и зарубежных туристов. Не последнюю роль играет и повышение уровня гостиничного и ресторанного сервиса.

Согласно исследованию, проведенному экспертами Almaty Tourism Bureau и Visit Almaty совместно с Mastercard Tourism Insights, в структуре турпоездок в мегаполис усиливается роль рекреационного туризма. В 2025-м 84% гостей посетили город с целью отдыха и досуга.

Данная динамика отражает трансформацию позиционирования Алматы, который все чаще воспринимается как направление для lifestyle-туризма, где природные ланд­шафты, активный отдых и насыщенная городская культурная среда формируют привлекательный турпродукт. В то же время Алматы продолжает оставаться важным экономическим центром страны.

Экспертами зафиксированы изменения в структуре турпотоков по формату путешествий. Соло-туристы по-прежнему остаются крупнейшим сегментом и формируют около 37% всех гостей, однако их доля постепенно сокращается в пользу организованного группового посещения мегаполиса. При этом наиболее активный рост демонстрирует семейный сегмент.

В целом по итогам анализа 2025 года отмечается устойчивый рост интереса к Алматы. Отметим, что в сравнении с 2023 годом популярность города выросла почти в 2,5 раза. Развитая сеть авиасообщений и либеральный визовый режим помогают Алматы поддерживать статус одного из самых открытых и перспективных туристических хабов мира.

