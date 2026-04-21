Лазерный луч защитит на дороге

Световые лучи создают визуальный эффект, способствующий повышению концентрации внимания водителей. Подсветка видна даже на дальнем расстоянии и служит дополнительным ориентиром автовладельцам. Она помогает им лучше держать траекторию движения, вовремя снижать скорость. Согласно данным международных тестов, на участках дорог, где применяются лазерные системы, уровень аварийности снизился на 40–50%.

Как отметили полицейские, внедрение современных технических новинок направлено на профилактику ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан. В частности, хорошие результаты дает использование беспилотных летательных аппаратов. С начала года при помощи дронов на автострадах Алматинской области пресечено 376 правонарушений. Наиболее часто фиксируются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, нарушение правил проезда перекрестков, стоянки транспорт­ных средств.

В сфере особого внимания стражей порядка – нарушители-пешеходы, велосипедисты, водители мопедов. К примеру, пешеходы, переходя трассу в неположенном месте, не только подвергают опас­ности свою жизнь, но и создают аварийные ситуации. В последнее время было выписано большое число штрафов в отношении пеших нарушителей, попавших на камеры беспилотников.