Сеют зерно, надеются на подсолнечник

Работа весь год напролет

Самарский район – один из первых на востоке страны, где стартовали весенние полевые работы. Техника крестьянского хозяйства «Калисатарұлы Б. К.» вышла на поля, чтобы провести закрытие влаги. Как пояснил руководитель КХ Болат Жотабаев, в условиях засушливого климата важно сохранить как можно больше воды, накопленной за зиму в почве. Техника рыхлит верхний слой, разрушает капилляры, замедляет испарение.

– У нас земледельцы говорят так: пусть небесная канцелярия два-три дождя вовремя пропишет. Остальное мы сделаем сами – вспашем, внесем удобрения, уберем, – с улыбкой отмечает руководитель.

Сезон начинается с зимней подготовки парка сельхозмашин. В хозяйстве построили теплый бокс и за несколько месяцев по очереди перебрали каждую единицу техники.

В этом году к весне парк пополнился еще и бензовозом: механизаторы из запчастей и узлов от трех неисправных автомобилей собрали один, соответствующий всем требованиям, имеющий необходимые документы. Таким образом, в КХ убили сразу двух зайцев: и работников заняли интересным делом, и гарантировали своевременную доставку дизельного топлива в разгар посевной.

Важным этапом аграрий называет культивирование. Хозяйство специально приобрело мощный агрегат, подсекающий корни сорняков, а также мульчирующий и выравнивающий почву. Только после такой обработки можно приступать к севу.

– У нас тысяча гектаров земли, – рассказал Болат Калисатарович. – В этом году запланировали 300 гектаров под подсолнечник, 150 гектаров – под ячмень. Остальное отвели под пшеницу. Получаем зерно с высоким содержанием клейковины, его можно сразу использовать при производстве макаронных изделий.

Ячмень в хозяйстве дробят, делают комбикорм, расфасовывают и отправляют в соседний Курчумский район, где многие занимаются животноводством, держат откормочные площадки. Раньше с доставкой соседям были сложности, особенно зимой. Но после того как открылся знаменитый на всю республику Бухтарминский мост, проблема ушла.

– Производство дробленки не дает высокой прибыли, – пояснил глава хозяйства. – Зато у работников круглый год занятость, они получают зарплату.

Перспективным направлением в КХ называют переработку подсолнечника. В свое время здесь взялись за калибровку семечек – трудоемкий процесс, требующий чуть ли не ручного труда. Сырье проходит отдельную сортировку, подработку, зато цена на него держится на уровне 500 тенге за килограмм. А после термообработки, или, проще говоря, прожарки – минимум втрое больше.

В КХ уже взялись за ремонт здания под будущий производственный цех, решают вопрос, касающийся приобретения оборудования для полноценной шлифовки и обжарки семечек.

– Будем развивать переработку, тем более что она зимой обеспечивает людям занятость, – подчеркнул Болат Калисатарович. – За нее на нашем предприятии отвечает мой сын Азамат. Мы уже выпускаем небольшие партии классических семечек, а также соленых. Сами разработали дизайн упаковки. Сейчас начинаем заключать договоры с торговыми представителями, чтобы отправлять товар в розничную сеть. Наша продукция по сравнению с завозными брендами в полтора-два раза дешевле.

Земля должна давать урожай

Помимо подсолнечника, в хозяйстве сеют овес, ячмень и пшеницу. Причем у последней культуры практически нулевая рентабельность. По словам агрария, если еще пять лет назад на пшеницу держались цены на уровне 150 тыс. тенге за тонну, то сегодня проблематично сдать зерно даже по 90 тыс.

Во многом это связано с высокой конкуренцией на рынке и давлением более дешевого российского зерна. Кроме того, почвы в Самарском районе уступают по плодородию землям на севере области и тем более в соседнем российском Алтайском крае.

– Там есть такие поля – палку воткнешь, она зазеленеет, – передал образное сравнение глава хозяйства. – В нашем же районе – пески, у нас земля с низким бонитетом, но мы и этому радуемся.

При имеющейся технике КХ «Калисатарұлы Б. К.» способно обрабатывать втрое больше. К сожалению, аграриев сдерживает нехватка пашни, и это та пробле­ма, которую глава хозяйства с болью высказал «Казахстан­ской правде». По его словам, некоторые предприниматели, владею­щие по 11–12 тыс. га угодий, ведут работы в лучшем случае на трех-четырех тысячах, остальные не засеваются совсем.

– Земля должна быть у того, кто с ней может справиться, – высказал убеждение Болат Калисатарович. – У нас есть площади, которые годами заброшены, бурьяном и кустарником поросли. Их владельцы, может, и не живут уже в Казахстане, уехали. Это сис­темная проблема, она характерна для всех регионов. И по ней должны быть жесткие решения.

Дефицит земли сдерживает развитие активного аграрного предприятия. Например, чтобы всерьез заняться высокорентабельным подсолнечником, нужны строгие агротехнологии. Эта культура, образно говоря, вытягивает из почвы все соки. Наука рекомендует возвращать подсолнечник на прежнее место не ранее, чем через четыре – семь лет. Самарчане в связи с тем, что имеют всего тысячу гектаров, используют трехпольный метод: два года занимают клин зерновыми, а на третий сеют масличные.

Есть также вопросы по гос­программам поддержки. По словам агрария, для получения субсидии на новую сельхозтехнику требуется большое число бумаг плюс снимается налог. При этом с перечислением средств могут быть задержки. На уровне республики процедуру, по его мнению, можно сделать проще: позволить хозяйствам сразу приобре­тать трактора и комбайны со скидкой в 30%.

– Земледелец должен работать в поле, его не надо грузить бухгалтерскими сложностями, – отметил глава КХ. – Положительный пример уже есть. В частности, нам проще стало сдавать налоговую отчетность.

Отличной поддержкой со стороны государства глава хозяйства назвал программу «Серебряный возраст». Людей старшего поколения отличает высокая ответственность, предприятие охотно принимает их на работу. При этом они получают зарплату за счет бюджета плюс примерно такую же сумму им платит хозяйство.

– Наших работников мы обеспечиваем углем, сеном, кормами по льготным ценам, – рассказал Болат Калисатарович. – Бесплатно привозим дрова, обязательно кормим обедом. У нас работает повар, есть своя столовая. Люди держатся, текучести кадров нет.

На сегодня в небольшом крес­тьянском хозяйстве 12 работников плюс вся семья Жотабаевых. Супруга помогает в оперативных вопросах, двое сыновей, с детства знакомых с техникой, отвечают за все, что связано с парком машин и оборудованием, их жены – помощницы в бухгалтерии и юрис­пруденции.

– У моих сыновей высшее образование. Это правильно, человек должен быть всесторонне развитым, – заключил глава КХ. – Но оба вернулись в село, в сельское хозяйство. Им здесь интересно, они здесь хотят жить и работать.