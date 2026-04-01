О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в статье 16:

в подпункте 33):

слово «утверждает» заменить словом «определяет»;

слова «специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического)» заменить словами «пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического»;

слово «устанавливает» заменить словом «определяет»;

в подпункте 34) слова «специализированных продуктов для диетичес­кого (лечебного и профилактического)» заменить словами «пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического»;

2) подпункт 6) пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«6) оплату простоя, сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, в ночное время в соответствии с настоящим Кодексом;»;

3) в статье 26:

подпункт 4) пункта 1 после слов «миграции населения,» дополнить словами «за исключением иностранцев и лиц без гражданства, включенных в перечень лиц, определяемый Правительством Республики Казахстан, для которых не требуется получение разрешения местных исполнительных органов на осуществление трудовой деятельности,»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Не допускается заключение с физическим лицом гражданско-правового договора, если в нем присутствует хотя бы один из отличительных признаков трудового договора, предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса.

Договор, содержащий один или несколько отличительных признаков трудового договора, предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса, признается трудовым договором независимо от его фактического наименования сторонами и влечет правовые последствия в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.»;

4) подпункт 2) пункта 1 статьи 32 дополнить словами «или свидетельство лица, ищущего убежище»;

5) в подпункте 13) пункта 1 статьи 52 слова «, а также» заменить словами «и (или)»;

6) в пункте 2 статьи 54:

слова «одинокими матерями, воспитывающими» заменить словами «одиноким родителем, воспитывающим»;

слово «матери» заменить словом «родителя»;

7) в части первой пункта 4 статьи 68:

слова «одиноким матерям, воспитывающим» заменить словами «одинокому родителю, воспитывающему»;

слово «матери» заменить словом «родителя»;

8) статью 75 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. При суммированном учете рабочего времени сверхурочные часы за учетный период определяются как разница между фактически отработанными часами и нормой часов за учетный период по балансу рабочего времени, за исключением часов, отработанных в праздничные и выходные дни.»;

9) часть вторую пункта 2 статьи 111 исключить;

10) в статье 157:

часть вторую пункта 1 дополнить подпунктами 10), 11) и 12) следующего содержания:

«10) о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации;

11) о порядке и условиях осуществления общественного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан в организации;

12) о выплате пособий и компенсационных выплат, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.»;

подпункт 17) пункта 2 исключить;

11) в пункте 3 статьи 159:

часть вторую после слов «регламенте работы согласительной комиссии,» дополнить словами «порядке привлечения независимого посредника к работе согласительной комиссии и участия в ней,»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Предложение по участию посредника в работе согласительной комиссии должно быть рассмотрено другой стороной в течение двух рабочих дней.

Во всех случаях привлечения посредников от них должно быть получено письменное согласие на посредничество.»;

12) пункт 7 статьи 166 после слова «которых» дополнить словами «настоящим Кодексом и (или)»;

13) подпункт 4) пункта 2 статьи 172 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, приостановление деятельности которых связано с тяжелыми и опасными последствиями и (или) создает угрозу национальной безопасности Республики Казахстан, минимум необходимых работ (услуг) (далее – минимум необходимых работ (услуг) в период проведения забастовки включает:

непрерывность производственных процессов;

бесперебойную и безопасную работу технологического оборудования, установок и технических средств;

выполнение функций по техническому обслуживанию, производственному контролю и обеспечению устойчивой и безопасной работы таких объектов.»;

14) статью 174 дополнить частями второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой следующего содержания:

«В случае приостановления забастовки работники обязаны вернуться к работе не позднее следующего дня после доведения до их сведения соответствующего решения.»;

«В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, приостановление деятельности которых связано с тяжелыми и опасными последствиями и (или) создает угрозу национальной безопасности Республики Казахстан, работодатель и работники в период забастовки обязаны обеспечить минимум необходимых работ (услуг).

Перечень работ (услуг), входящих в минимум необходимых работ (услуг), а также работников, привлекаемых к их выполнению (оказанию), определяется актом работодателя.

Работодатель обязан заблаговременно уведомить работников, привлекаемых к выполнению (оказанию) минимума необходимых работ (услуг), о привлечении их к таким работам.

Работники, непосредственно выполняющие (оказывающие) минимум необходимых работ (услуг), не вправе участвовать в забастовке на период выполнения (оказания) ими указанных работ (услуг).»;

15) в пункте 1 статьи 175:

слова «(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 176 настоящего Кодекса)» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Данная гарантия не распространяется на случаи организации или участия в забастовках, которые являются незаконными в соответствии с пунктом 1 статьи 176 настоящего Кодекса.»;

16) в части первой пункта 1 статьи 176:

в подпункте 1) слова «в организациях, являющихся опасными производственными объектами;» исключить;

в подпункте 2-1):

слова «на опасных производственных объектах, приостановка» заменить словами «в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, приостановление»;

слово «связана» заменить словом «связано»;

после слова «последствиями» дополнить словами «и (или) создает угрозу национальной безопасности Республики Казахстан»;

слова «обеспечена бесперебойная работа основного оборудования, механизмов» заменить словами «обеспечен минимум необходимых работ (услуг)»;

в подпункте 3) слова «объявления без учета» заменить словами «объявления или проведения с нарушением»;

17) в подпункте 4) пункта 2 статьи 182 слова «специализированными продуктами для диетического (лечебного и профилактического)» заменить словами «пищевой продукцией диетического лечебного и диетического профилактического»;

18) статью 184 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. За ненадлежащее создание условий безопасности труда работодатель несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

19) в статье 187:

подпункт 3) пункта 1 после слов «несчастном случае» дополнить словами «супруга (супругу) или»;

в подпункте 2) пункта 2 слова «на опасных производственных объектах» заменить словами «в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

20) в статье 188:

в пункте 5 слова «на опасном производственном объекте» заменить словами «в организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты»;

в подпункте 1) пункта 6 слова «на опасных производственных объектах» заменить словами «в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«В работе комиссии вправе принимать участие без права голоса по волеизъявлению работника, а в случае его гибели – по волеизъявлению супруга (супруги) или близких родственников в качестве его представителя адвокат или юридический консультант, оказывающий работнику, а в случае его гибели – супругу (супруге) или близким родственникам юридическую помощь в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».»;

21) статью 188-1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В работе комиссии вправе принимать участие представитель страховой организации, имеющей соответствующие договорные отношения с работодателем или пострадавшим.

В работе комиссии вправе принимать участие без права голоса по волеизъявлению работника, а в случае его гибели – по волеизъявлению супруга (супруги) или близких родственников в качестве его представителя адвокат или юридический консультант, оказывающий работнику, а в случае его гибели – супругу (супруге) или близким родственникам юридическую помощь в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».»;

22) в статье 190:

в части второй пункта 2:

после слова «неосторожность» дополнить словом «пострадавшего»;

слова «применяет смешанную ответственность сторон и определяет степень вины работника и работодателя в процентах» заменить словами «устанавливает степень вины пострадавшего в процентах, но не более двадцати пяти процентов»;

в подпункте 2) части первой пункта 4 слова «на опасных производственных объектах» заменить словами «в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

23) в подпункте 3) части второй статьи 192 слова «, заявлений и жалоб работников и работодателей» заменить словами «работников, работодателей и их представителей»;

24) в подпункте 4) статьи 194 слова «и работодателей» заменить словами «, работодателей и их представителей»;

25) пункт 1 статьи 198 после слов «работодателя», «работодатель» дополнить соответственно словами «или работника», «или работник»;

26) пункт 3 статьи 202 дополнить словами «, который подчиняется непосредственно первому руководителю организации».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

статью 7 дополнить подпунктом 98-1) следующего содержания:

«98-1) утверждает правила определения степени тяжести производственной травмы;».

3. В Социальный кодекс Республики Казахстан от

20 апреля 2023 года:

1) подпункт 5) статьи 12 дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:

«норматив сети организаций, предоставляющих специальные социальные услуги;»;

2) пункт 4 статьи 101 дополнить словами «, для лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью до восемнадцати лет, – в режиме гибкого рабочего времени»;

3) подпункт 8) пункта 1 статьи 208 после слова «матери» дополнить словами «или неработающего отца (при осуществлении им фактического ухода)».

4. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) подпункт 12-2) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«12-2) разработка и утверждение правил присвоения звания «Почетный гражданин области (города, района)», разработанных на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан;»;

2) подпункт 23) пункта 1 статьи 27 исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:

«28) предоставления специальных социальных услуг.»;

2) графу 3 строки 88 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1) I подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях стационара для:

детей, имеющих инвалидность;

лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет;

лиц, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

2) II подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях полустационара для:

детей, имеющих инвалидность;

лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет;

лиц, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

3) III подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях временного пребывания для:

лиц без определенного места жительства;

лиц, освободившихся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации;

жертв жестокого обращения;

4) IV подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях ухода на дому для:

детей, имеющих инвалидность;

лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет;

лиц, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом.».

6. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках»:

подпункт 18) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«18) приобретения услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 апреля 2026 года

№ 277-VІIІ ЗРК