Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»

Глава государства считает, что особое внимание в формировании экологической культуры необходимо уделять системе образования, ведь понимание значимости чистоты закладывает именно воспитание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Важно, чтобы дети со школьной скамьи научились беречь природу и ценить труд. Нужно активнее вовлекать школьников и студентов к участию в экологических кампаниях. Поручаю министерству просвещения разработать и принять проект «Жасыл сабақтар» («Зеленые уроки»). Именно в учебных заведениях следует прививать принципы разумного потребления природных ресурсов и защиты окружающей среды. Также необходимо всесторонне поддерживать экологические проекты и научные исследования школьников и студентов. «Таза Қазақстан» необходимо поднять до уровня национальной идеи, которая призвана качественно преобразить общество. Для глубокого укоренения этой идеи в сознание граждан следует в полной мере задействовать потенциал сферы культуры, прежде всего, креативной индустрии. Следует продвигать ценности трудолюбия, усердия, справедливости и креативности посредством фильмов и сериалов. В этой работе нужно эффективно использовать возможности средств массовой информации и социальных сетей», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сейчас в стране реализуются масштабные реформы.

«На республиканском референдуме, состоявшемся в марте, была принята новая Конституция. Тем самым мы открыли новую страницу в истории Казахстана. Наша главная цель – построение безопасного и справедливого общества, в котором во главу угла поставлен принцип «Закон и Порядок». Мы должны оставить вам – юному поколению – прогрессивное, авторитетное и процветающее государство. Этот путь требует от нас неустанных усилий. Любовь к Отечеству начинается с простых поступков. Высаживая деревья и поддерживая чистоту вокруг себя, вы можете принести пользу стране, служить на благо народа. Я высоко ценю огромный вклад молодежи и добровольцев в развитие страны. Уверен, ваш честный труд достоин особого уважения», – сказал он.

По его словам, чистота – это, прежде всего, показатель внутренней культуры.

«Человек с чистыми помыслами и намерениями не способен причинить вреда окружающим, он никогда не предаст свою Родину. Такой человек также демонстрирует высокую правовую культуру и дисциплину. Его отличают забота и уважение к близким. Именно такие люди ведут страну к прогрессу и вносят вклад в улучшение качества жизни народа. Для меня каждый из вас является примером такого отношения. Желаю вам успехов!» – подытожил Глава государства.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев наградил группу граждан, активно участвовавших в акции «Таза Қазақстан» и своими делами внесших вклад в процветание нашей Родины.