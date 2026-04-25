Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Касым-Жомарт Токаев выступил с речью о развитии экоинициативы

Фото: Акорда

Глава государства считает, что особое внимание в формировании экологической культуры необходимо уделять системе образования, ведь понимание значимости чистоты закладывает именно воспитание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Важно, чтобы дети со школьной скамьи научились беречь природу и ценить труд. Нужно активнее вовлекать школьников и студентов к участию в экологических кампаниях. Поручаю министерству просвещения разработать и принять проект «Жасыл сабақтар» («Зеленые уроки»). Именно в учебных заведениях следует прививать принципы разумного потребления природных ресурсов и защиты окружающей среды. Также необходимо всесторонне поддерживать экологические проекты и научные исследования школьников и студентов. «Таза Қазақстан» необходимо поднять до уровня национальной идеи, которая призвана качественно преобразить общество. Для глубокого укоренения этой идеи в сознание граждан следует в полной мере задействовать потенциал сферы культуры, прежде всего, креативной индустрии. Следует продвигать ценности трудолюбия, усердия, справедливости и креативности посредством фильмов и сериалов. В этой работе нужно эффективно использовать возможности средств массовой информации и социальных сетей», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сейчас в стране реализуются масштабные реформы.

«На республиканском референдуме, состоявшемся в марте, была принята новая Конституция. Тем самым мы открыли новую страницу в истории Казахстана. Наша главная цель – построение безопасного и справедливого общества, в котором во главу угла поставлен принцип «Закон и Порядок». Мы должны оставить вам – юному поколению – прогрессивное, авторитетное и процветающее государство. Этот путь требует от нас неустанных усилий. Любовь к Отечеству начинается с простых поступков. Высаживая деревья и поддерживая чистоту вокруг себя, вы можете принести пользу стране, служить на благо народа. Я высоко ценю огромный вклад молодежи и добровольцев в развитие страны. Уверен, ваш честный труд достоин особого уважения», – сказал он.

По его словам, чистота – это, прежде всего, показатель внутренней культуры.

«Человек с чистыми помыслами и намерениями не способен причинить вреда окружающим, он никогда не предаст свою Родину. Такой человек также демонстрирует высокую правовую культуру и дисциплину. Его отличают забота и уважение к близким. Именно такие люди ведут страну к прогрессу и вносят вклад в улучшение качества жизни народа. Для меня каждый из вас является примером такого отношения. Желаю вам успехов!» – подытожил Глава государства.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев наградил группу граждан, активно участвовавших в акции «Таза Қазақстан» и своими делами внесших вклад в процветание нашей Родины. 

 

Популярное

Все
Возглавили мировой зачет
Помогут цифровые технологии
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Для усиления практической направленности проектов ООН
Победный настрой спортсменов
Армейцы проявляют силу духа
Контуры энергетического будущего
Ответственное и осознанное участие
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
Когда яблони цветут
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креати…
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о …
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем п…
Чистота – зеркало цивилизованного общества: Токаев о сути п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]