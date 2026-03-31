Для учебы и спорта

6
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В регионе в строительство новых школ и спортивных комплексов вкладывают многомиллиардные суммы. По данным областного управления образования, в этом году запланировано возведение семи новых школ. В настоящее время за счет спонсорских средств строится здание на 600 человек в Риддере, заключены офтейк-контракты на шесть новых школ общей вмес­тимостью 550 мест. На эти цели предусмотрено 5,75 млрд тенге. Для дошколят в рамках государственно-частного партнерства запланировано открытие четырех детсадов на тысячу мест. Кроме того, в текущем году предусмот­рен ремонт в 42 объектах образования на сумму 1,4 млрд тенге.

фото областного акимата

Продолжается оснащение учреждений образования. В 2026-м школы и колледжи получат 35 современных кабинетов химии, физики, биологии, а также STEM и робототехники на сумму больше 427 млн тенге. Также планируется существенно обновить транспортный парк. На сегодня 4,5 тыс. ребятишек на занятия возят 127 школьных автобусов, которым уже по 20 лет. Планируется заменить их на сто новых автобусов, чтобы повысить безопасность рейсов. Как не раз подчеркивал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, каждый ребенок, независимо от того, живет он в сельской местности или городе, должен иметь достойные условия для обучения и развития. Современные, теплые, безопасные школы – это приоритет для исполнительной власти региона.

Одновременно развивается спортивная инфраструктура. На востоке страны действуют более 1 600 спортивных сооружений и идет строительство новых. Например, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов возводятся в отдаленных селах Катон-Карагай, Улкен Нарын и Маркаколь. Это реальный шаг к тому, чтобы дети из сельской местности могли стать спортивными звездами.

В областном центре приступили к возведению волейбольного комплекса стоимостью 4,3 млрд тенге, в Риддере открыли горнолыжную базу плюс 19 футбольных площадок. Сейчас в городе горняков идет строительство еще одного спортцентра. В рамках программы Damubala более 4 тыс. маленьких восточноказахстанцев бесплатно посещают секции. На эти цели из бюджета выделено свыше 1 млрд тенге. По словам главы региона Нурымбета Сактаганова, сильный детско-юношеский спорт необходим для воспитания здорового поколения и укрепления спортивного потенциала области.

