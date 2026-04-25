Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылорде в рамках дорожной карты «Безопасный город» продолжается реализация комплексных мер, направленных на укрепление общественной безопасности и профилактику правонарушений. Проводимая работа уже приносит конкретные результаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

В рамках проекта профилактическими мероприятиями охвачены 32 развлекательных заведения, отнесённых к числу криминогенно опасных объектов.

По итогам принятых мер 5 кафе и 1 ночной клуб добровольно прекратили свою деятельность, а деятельность 2 ночных клубов и 1 кафе, где систематически фиксировались нарушения, временно приостановлена постановлением суда в части реализации алкогольной продукции.

По результатам анализа всех развлекательных заведений города определены объекты с повышенным уровнем риска: 62 кафе, 10 ночных клубов и 17 саун. Из них под особый контроль взяты 29 кафе, 2 ночных клуба и 13 саун, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

В результате координационной работы проведены проверки в 26 развлекательных заведениях и 19 торговых точках. Из незаконного оборота изъято 838 единиц алкогольной продукции, в доход государства взыскано штрафов на сумму 3 млн тенге.

За нарушение требований реализации алкогольной продукции по статье 200 КоАП составлено 35 административных протоколов, в том числе 3 — за продажу алкоголя лицам, не достигшим 21-летнего возраста. За реализацию алкогольной продукции без лицензии по статье 463 КоАП приняты меры административного воздействия в 55 случаях.

Для оперативного взаимодействия с жителями и предпринимателями запущен Telegram-чат «Безопасный город – Кызылорда», через который можно сообщать о фактах нарушения общественного порядка. Мобильные группы полиции оперативно реагируют по всем поступающим обращениям круглосуточно.

Благодаря реализованным профилактическим мерам с начала года в кафе, ресторанах и ночных заведениях фактов совершения тяжких и особо тяжких преступлений не зарегистрировано. В целом уровень преступности в городе за отчетный период снижен на 16 процентов.

Работа по укреплению общественного порядка, предупреждению преступности и обеспечению безопасности жителей будет продолжена на системной основе.