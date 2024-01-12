Говорить свободно

Идея открытия такого сообщества в таразском Доме дружбы возникла после знакомства с книгой Каната Тасибекова «Ситуативный казахский». Содержание этого печатного издания легло в основу концепции клуба, который сегодня превратился в комфортную диалоговую площадку для представителей разных этносов.

– Клуб, где говорят исключительно на государственном языке, презентовали в 2019 году – именно тогда прошли первые встречи его членов, – сказала руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева. – Мы рассчитывали, что он заинтересует прежде всего тех из числа представителей разных этносов, кто владеет языком Абая на более высоком уровне, желает закрепить уже имеющиеся знания, научиться лучше понимать собеседников и развить умение выражать свои мысли. Для тех, кто захотел сделать первые шаги в изучении казахского языка, открылись соответствующие курсы, которые организованы благодаря тесному взаимодейст­вию с областным управлением по развитию языков.

Но, к сожалению, карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса, продиктовал свои условия и стал причиной временной приостановки деятельности клуба. Еще долгое время после снятия ограничений никакая работа в этом направлении не велась. Лишь в середине минувшего года ее удалось возобновить. С тех пор прошло шесть тематических заседаний, на которые по традиции приглашают носителей казахского языка из разных отраслей. Как правило, они рассказывают о себе и своей профессио­нальной деятельности. А затем обычно участники клуба задают интересующие их вопросы, у них также есть возможность и самим высказаться. А на повестку дня выносятся такие темы, как семья и родственные отношения, литература и история страны, национальные и государственные праздники, памятные даты и известные личности.

В числе специальных гостей были директор жамбылского областного центра поддержки семьи «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали, профессор Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати, доктор технических наук Исан Тлегенов, заместитель председателя казахского культурного центра «Әулие ата» Айгуль Кабиева, председатель молодежного общественного объединения «Еркін пікір» Ергали Абугали и многие другие. Они отметили большую значимость и острую необходимость создания таких клубов и в других крупных учреждениях.

Наиболее запомнившимися оказались встречи, посвященные жизни и творчеству Абая Кунанбайулы и семейному воспитанию. Также привлекли внимание такие актуальные проблемы, как наркомания, алкоголизм, курение и азартные игры. Кроме того, необычным и познавательным было заседание, посвященное народным пословицам и поговоркам.

– Независимо от национальной принадлежности, на мой взгляд, знать государственный язык важно, особенно если человек желает иметь карьерный рост, строит перспективные планы на будущее, которое хочет связать с Казахстаном. Подобное сообщество помогает лучше овладеть казахским языком и развить навыки общения. Думаю, это хорошая инициатива, которую необходимо распространить и в других местах, – считает общест­венный деятель, журналист, внештатный советник акима области Исламбек Дастан, также побывавший в гостях у членов клуба «Мәміле».

К слову, его участником может стать любой желающий, достигший определенного языкового уровня. И надо сказать, круг единомышленников растет с каждым годом.

– В настоящее время постоянными членами клуба являются около 30 человек из числа представителей этносов. В его состав входят в основном учащиеся колледжей. Но среди них также можно увидеть школьников и уже работающую молодежь. К примеру, это Аяна Ким, Алина Айдаралы, Сергей Семыкин, Анеля Каримова, Осман Тавли-Оглы, Данил Полийчук, Карина Карташова и другие. Здесь они узнают что-то новое для себя и, главное, имеют возможность общаться на языке Абая. Ведь, как уже доказано, для повышения уровня владения любым иностранным языком одним из важнейших условий является благоприятная среда, – проинформировала руководитель отдела по реализации проектов и по работе со структурами АНК области Акку Каратаева, отметив, что клуб «Мәміле» входит в чис­ло пяти проектов по развитию языков концепции АНК.

Вокалист и актер Сергей Семыкин активно поддерживает деятельность КГУ «Қоғамдық келісім» и созданной им дискуссионной площадки. Член клуба «Мәміле» считает, что встречи языкового сообщества способствуют закреплению уже изученного материала, а также развитию разговорной речи, что немаловажно в повседневной жизни.

Положительный эффект от участия в тематических встречах отмечает и участница дискуссион­ной площадки Аяна Ким:

– Очень символично, что клуб «Мәміле» для представителей разных этносов создан на базе Дома дружбы, призванного объединять людей, – сказала девушка. – В качестве связующего элемента выступает казахский язык, который в перспективе должен стать языком межэтнического общения. К нам приезжают специалисты разных сфер, делятся полезными знаниями и обмениваются мнениями. И все это происходит на казахском языке. Прошло совсем немного времени с момента открытия полезного и значимого в изучении языка клуба «Мәміле», но результат уже есть. Уверена, каждый участник заседаний ощущает это на себе. Хочется выразить свою благодарность руководителю КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаевой.

Как заверили в Доме дружбы, работа клуба будет продолжена в новом году, а значит, ребят ждут новые занимательные встречи с интересными спикерами.