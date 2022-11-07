Гражданку Италии выдворили из Казахстана

В Костанайской области гражданка Италии выдворена за пределы страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Как сообщил начальник миграционной службы ДП области Кайрат Дутпаев, в октябре 2022 года сотрудники миграционной службы выявили в Костанае гражданку Италии. С 2017 года она жила с двойным гражданством, тогда как должна была в течение 30 календарных дней с обретения гражданства другой страны уведомить об этом органы внутренних дел либо заграничные учреждения РК. Но женщина этого не сделала.

4 ноября суд привлек гражданку Италии к административной ответственности с выдворением за пределы Казахстана.