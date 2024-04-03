Гречка и лук дешевеют

С начала года и по 26 марта средний индекс роста цен на социально значимые продукты питания составил 0,7%. Это в 4 раза ниже аналогичного показателя пятилетнего периода, не считая аномального 2022 года.

За истекшую неделю средний индекс цен на социальные продукты остался на нуле, уже третью неделю подряд. Продолжается тенденция снижения цен на гречку, масло подсолнечное, лук.

Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, в трех регионах (Астане, Шымкенте, Туркестанской области) индекс цен снизился на 0,1%. Нулевой рост цен показали восемь регио­нов – Алматы, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Жетысу.

На сегодня, 3 апреля, запланирована поездка в Шымкент для организации контрактации ранней импортной, в частности, узбекской, овощной продукции. Разработана разнарядка, проработан вопрос с поставщиками импорта.

– Что касается работы регио­нальных комиссий, то с начала года регионами проведено 333 заседания, в рамках которых установлены 418 непродуктивных посредников и фактов превышения торговой надбавки, – отметила Айжан Бижанова.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков доложил о разбронировании запасов овощей по доступным ценам. По его данным, в настоящее время в регионах уже реализовано 59 тыс. тонн овощей, на складах еще остается порядка 105,5 тыс. тонн.