Ризабек Айтмухан возглавил мировой рейтинг борцов

Военнослужащий воинской части 5571 им. Бауыржана Момышулы Национальной гвардии РК борец вольного стиля Ризабек Айтмухан возглавил мировой рейтинг в весовой категории до 92 килограммов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Казахстанец набрал более 62 000 очков. На втором месте расположился грузин Мириани Майсурадзе, а замыкает топ-3 Осман Нурмагомедов из Азербайджана.

Также спортсмен в сентябре завоевал первое в истории страны «золото» по вольной борьбе на чемпионате мира. В решающей схватке на чемпионате мира в Белграде Айтмухан оказался сильнее Османа Нурмагомедова со счётом 5:2, уступая при этом азербайджанцу по ходу схватки.

В Нацгвардии РК отмечают, что рядовой Ризабек Айтмухан является уроженцем села Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Летом этого года он призвался на срочную службу в Алматы в ряды Национальной гвардии РК, где с честью и достоинством выполняет свой воинский долг перед Родиной.