Гвардейцы помогли найти дочь зарубежным гостям

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Случай произошел вечером 9 августа в городе Костанай

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Войсковым нарядам воинской части 6697 из ЦОУ областного Департамента полиции поступила ориентировка на потерявшуюся 14-летнюю девочку, жительницу Германии. Обратились же в полицию её родители, прибывшие после многолетнего отсутствия в гости на Родину.

Около 19:40 часов при обходе маршрута патрулирования в районе кинотеатра «Казахстан» войсковой наряд в составе: начальника – младшего сержанта Олжаса Кабдыбекова, патрульных стажеров – рядовых Вадима Голияна, Владимира Ославского, Нурмухамеда Шагирова и Станислава Быструева заметил схожую с ориентировкой девочку-подростка. После уточнения и выяснения, девочку доставили и передали родителям, гражданам Германии.

Зарубежные гости поблагодарили гвардейцев за оперативную и слаженную работу в поисках их дочери Виктории, а также пожелали им дальнейшей отличной службы.

#поиск #Костанай #девочка #Германия

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