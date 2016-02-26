​Гвардини и его гвардия

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Юрий МАКАРОВ

На первом этапе протяженностью 166,6 км победу одержал выступающий за казахстанскую дружину итальянец Андреа Гвардини. На втором отрезке пути (158,1 км) первенствовал его тезка и соотечественник Андреа Палини из Skydive Dubai, а Гвардини с тем же временем финишировал вторым. В генеральной классификации Гвардини удержал лидерство, на две секунды опережая Палини. Вчера участники соревновались на третьем этапе.

За Astana Pro Team в Малайзии также выступают казахстанцы Арман Камышев, Диас Омирзаков и Руслан Тлеубаев, Мигель Анхель Лопес (Колумбия) и Лауренс де Врезе (Бельгия). Командам предстоит проехать 8 этапов, финиш «Тура Ланг­кави» – 2 марта.

В разных частях света

Казахстанские теннисистки участвуют в турнирах WTA, проходящих в разных частях света. В престижном (по составу и призовым деньгам) Qatar Total Open Юлия Путинцева оступилась во втором круге, проиграв Тимеа Баченски из Швейцарии со счетом 2:6, 6:7. Здесь же во втором круге парного разряда наша Ярослава Шведова, выступавшая в дуэте с Бетани Маттек-Сэндз (США), встречалась с Клаудией Янс-Игначик (Польша) и Барборой Крейчиковой (Чехия). Победа была на стороне казахстанско-американской команды – 6:3, 7:6.

Но в четвертьфинале соперницы – Сара Эррани (Италия) и Карла Суарес Наварро (Испания) – оказались посильнее предыдущих визави и отправили Ярославу и Бетани на трибуну для зрителей – 5:7, 6:4, 10:5. После этого на кортах столицы Катара казахстанских теннисисток не осталось.

После почти двух лет залечивания травмы вернулась в большой теннис казахстанская спортсменка Галина Воскобоева. На турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько в первом круге парного разряда она вместе с Анастасией Родионовой (Австралия) обыграла англичанок Жоселин Раэ и Анну Смит – 6:0, 7:6. В четвертьфинале Воскобоевой и Родионовой предстоит встреча с Хань Синьюнь (Китай) и Кристиной Макхэйл (США).

Не зря старались

Уральский «Акжайык», выступающий во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига» по хоккею с мячом, провел на своем льду две последние встречи регулярного чемпионата РФ и одержал в них победы.

Со счетом 7:6 и 4:2 он обыграл «Никельщик» из Верхнего Уфалея. Казахстанские хоккеисты, набравшие в 28 матчах 41 очко, заняли в своей группе четвертое место и по регламенту должны были сложить клюшки до следующего сезона. В финал выходили три сильнейшие команды.

Но у каждого правила есть на законном основании прописанные исключения. Победившая в нашей группе № 2 команда оренбургского «Локомотива» не выразила желания играть в финальном турнире высшей лиги, и ее место занял не зря старавшийся в последних матчах «Акжайык», одержавший восемь побед подряд. С 3-го по 9-е марта в Димитровграде на стадионе «Строитель» наши спортсмены продолжат спор за награды чемпионата России вместе с командами «Мурман» (Мурманск), «Саяны-Хакасия» (Абакан), «Знамя-Удмуртия» (Воткинск), «Никельщик» и «Черемшан» (Димитровград). На кону – две путевки в Суперлигу российского чемпионата.

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