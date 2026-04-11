От Казахстана в международном мероприятии участвовала делегация, в числе которой были представители Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК, Научно-исследовательского центра «Молодежь» и лидеры республиканских молодежных организаций. Форум является важной глобальной площадкой, направленной на продвижение Целей устойчивого развития до 2030 года.

В программе значились пленарные тематические диалоги и региональные секционные заседания, в ходе которых обсуждались вопросы причастности молодежи к формированию новых инициатив и укреплению сотрудничества. Участие Казахстана в форуме было направлено на развитие государственной молодежной политики, обмен международным опытом и повышение роли молодежи в достижении глобальных целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба МКИ РК.