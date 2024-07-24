Хищения из «Qarmet»: Ахметжанов и Чижевский объявлены в розыск

МВД сообщило о розыске двоих подозреваемых по делу о хищениях из АО «Qarmet», передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МВД РК

Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО «Qarmet», по уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК) разыскиваются:

- Ахметжанов Мирас Калымбекович, 02.04.1987 г. р., уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения «содержание под стражей»;

- Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 г. р. уроженец Костанайской области. Мера пресечения «содержание под стражей».

При наличии информации о местонахождении разыскиваемых МВД просит сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік 1, либо по телефонам: 8-705-177-14-19, 8-702-975-62-48, 8-775-299-79-97, 8-7172-72-20-99.

Анонимность гарантирована, добавили в министерстве.