Хлопок останется в стране

Промышленный кластер «Казахстан Лихуа» призван поднять на новый уровень текстильную отрасль республики

Кластер, созданный при поддержке китайской компании, объединил все ключевые этапы переработки хлопка – от выращивания необходимых сортов хлопчатника, прядения и ткачества до крашения и производства готовой продукции.

Туркестанская область  – единственный хлопководческий регион страны. В прошлом году южане собрали 316 тыс. тонн хлопка-сырца. Посевные площади составили 106,4 тыс. га, средняя урожайность – 28,3 цент­нера с гектара. Но, к сожалению, десятилетиями ценный ресурс экспортировался за рубеж в виде сырья – без переработки, без добавленной стоимости и без выгоды для местной экономики.

По сути, вместо развития собственной текстильной промышленности страна создавала рабочие места в других государствах. А ведь переработка хлопка-сырца способна стать мощным драйвером экономического роста, организации новых производств и повышения занятости населения. Проект «Казахстан Лихуа» как раз и призван в корне изменить ситуацию.

Промышленный кластер «Казахстан Лихуа», созданный в рамках сотрудничества Казахстана и Китая, стал первым в регио­не предприятием большого масштаба, ориентированным на глубокую переработку местного хлопка. Уже сегодня здесь функционируют четыре интеллектуальные линии, способные перерабатывать до 6 000 тонн хлопка в год. И это только начало – в перспективе планируется расширение мощностей и выход на новые рынки.

Производство построено по принципу «все под одной крышей»: от приема хлопка-сырца до выпуска готового текстиля. Такой подход существенно улучшает логистику, снижает издержки и повышает эффективность.

Оборудование на предприятии – одно из самых современных в регионе. Здесь используются интеллектуальные системы управления и технологии, соответствующие международным стандартам качества. Такой подход позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, в том числе ориентированную на экспорт.

Запуск кластера «Казахстан Лихуа» – это не только вопрос промышленной политики, но и стратегический выбор в пользу развития внутреннего производства. Переработка хлопка на месте дает целый ряд очевидных преимуществ, к примеру, создание рабочих мест.

Сегодня на предприятии открыто около 750 вакансий. Здесь нуждаются в электромонтерах, техниках по обслуживанию оборудования, операторах производства, текстильщиках... Сотрудникам предоставляется бесплатный горячий обед, обеспечена доставка на работу и с работы. В первый месяц, когда претенденты проходят испытательный срок, их зарплата составляет порядка 130 000 тенге. После получения опыта заработная плата увеличивается до 400 000 тенге.

Для туркестанцев и жителей близлежащих населенных пунк­тов сейчас организуют экскурсии на предприятие. Здесь им демонстрируют, на каком современном оборудовании они смогут работать.

– Достаточно желания и немного усилий, чтобы пройти обу­чение прямо на предприятии и начать карьеру, – говорит директор Туркестанского городского карьерного центра Жангельды Аладынулы. – Мы приглашаем в первую очередь безработных. У людей есть отличная возможность кардинально изменить свою жизнь, избавиться от статуса безработного и получить профессию.

Учиться предлагают не только тем, кто может получить работу на фабрике. Новые технологии постигают и хлопкоробы. Для них проводятся обучающие семинары, где на примере китайской компании демонстрируется, как можно увеличить рентабельность возделывания хлопчатника, подняв урожайность с 22 до 60 центнеров с гектара.

Переработка сырья на месте обеспечит рост добавленной стоимости, существенно повысит рентабельность хлопководства. Вместо сырья Казахстан сможет продавать готовую продукцию – ткани, текстильные изделия. Тем самым снизится объем импорта, ведь многие виды текстиля сейчас завозят из-за рубежа. Теперь часть потребностей можно закрыть за счет собственного производства. С запуском клас­тера активизируются поставщики упаковок, химикатов для крашения.

Нужно отметить, что пред­прия­тие создано с учетом современных требований к экологической безопас­ности. Здесь используют системы замкнутого водоснабжения, имеется автоматизированный контроль выбросов, действуют эффективные технологии очистки. Это особенно важно для хлопковой переработки, традиционно связанной с высоким потреблением ресурсов.

В планах компании – внедрение экологичных красителей, снижение углеродного следа и переход на более устойчивые цепочки поставок. «Казахстан Лихуа» – яркий пример того, как международное сотрудничество может приносить взаимную выгоду. Китайская компания-инвестор вложила не только средства, но и предоставила передовые технологии, внедрила бизнес-модель, доказавшую свою эффективность в других странах.

Казахстан, в свою очередь, предоставил уникальную ресурсную базу, благоприятные условия для инвестиций и поддержку со стороны государства. Такой симбиоз­ позволяет не просто строить предприятия, а создавать целые отраслевые экосистемы – устойчивые, конкурентоспособные и ориентированные на будущее.

В ближайшие годы руководители кластера планируют увеличить объемы переработки, запустить новые производственные линии и выйти на экс­порт готового текстиля в страны Европы и Азии. Одновременно рассматриваются возможности локализации производства текс­тильной фурнитуры и упаковки, что сделает производство еще более самодостаточным.

Одна из долгосрочных целей компании – трансформация Южного Казахстана в центр текстильной промышленности всей Цент­ральной Азии. И первые шаги на этом пути уже сделаны.

