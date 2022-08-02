Общество
Хлорелла его побери!
Андрей Кратенко

В Петропавловске празднуют победу над сероводородом с участием одноклеточных зеленых водорослей хлореллы.

Еще весной областной центр задыхался от смрада, когда налетал ветерок со стороны био­пруда-отстойника. От запаха гнили болела голова, портилось настроение. Однако с наступлением теплой погоды тошнотворный запах Поганки (так петропавловцы прозвали отстойник) становился все менее явным, а потом и вовсе исчез.

Что произошло? Сменилась роза ветров? Или биопруд накрыли полиэтиленовой пленкой? Неужели хозяин отстойника (предприятие «Кызылжар су») принял эффективные меры?

На встрече с журналистами заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су» Ербол Набиев рассказал, что в биопруд поступают сточные воды Петропавловска, около 40 тыс. кубометров ежедневно. Накопитель эксплуатируется с 1953 года.

Когда работали канализационно-очистные сооружения (КОС), вода в пруд попадала очищенной. С началом реконструкции КОС стоки пошли неочищенными. Иловые отложения стали гнить.

Решив возродить пруд-накопитель, коммунальщики изучили различные способы очистки и выбрали самый безвредный – био­логический. «Научно-технологический центр воды» предложил проект по очистке биопруда с помощью одноклеточной водоросли хлореллы.

Для сведения: хлорелла – род одноклеточных зеленых водорослей, относимый к отделу Chlorophyta. Для процесса фотосинтеза хлорелле требуются только вода, диоксид углерода, свет, а также небольшое количество минералов для размножения.

Директор «Научно-технологического центра воды» Александр Рейнбандт пояснил, что из-за так называемого антропогенного фактора в накопителе оказались нарушены все цепочки естественной очистки, пруд зацвел, в нем развилась патогенная микрофлора, кислород упал до минимума, органика начала гнить без доступа кислорода, в ходе этой реакции стал образовываться сероводород. Если же в воду добавить кислород, начнется процесс окисления органики, а это совсем иная реакция – без получения сероводорода.

– Для этого, – пояснил Александр Рейнбандт, – мы запустили в пруд около шести миллионов литров воды с хлореллой. Переломный момент наступил, когда хлореллы стало очень много, примерно два миллиарда клеток на литр! Хлореллой питаются дафнии, фильтрующие воду. Колония микроводорослей закрепилась в водоеме, это и дало результат.

Общая сумма проекта составила 123 млн тенге, рассчитан он на три года (2021–2023), финансирование идет за счет «Кызылжар су». Обещано, что в следующем году дышать в Петропавловске станет еще легче. Но чтобы полностью решить проблему с канализационным «амбре», нужно завершить реконструкцию КОС.

Реконструкция началась еще в 2005 году. Были потрачены немалые средства – миллиарды тенге. Но очередной этап так и не был завершен, а в 2019 году работы и вовсе остановились.

– Проект ушел на корректировку в 2019 году, – сказал глава Северо-Казахстанского областного департамента экологии Азамат Бектасов. – По ряду причин корректировка не была произведена, не прошла экспертизу. Сейчас решается вопрос об ее продолжении и прохождении экспертизы.

Похоже, переломный момент в реконструкции КОС, как и в очистке пруда-накопителя, зависит от количественного фактора. В одном случае требуется миллиард хлорелл на литр воды, в другом – очередной миллиард тенге из бюджета.

Что касается хлореллы, то придется и дальше наращивать в био­пруде колонию этих полезных микроводорослей. Без хлореллы он снова зацветет и завоняет. Справится ли с этой задачей предприятие «Кызылжар су» после того, как «Научно-технологический центр воды» передаст ему свою технологию, покажет время.

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