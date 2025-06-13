Хотел быть хирургом и стал им

Медицина
98
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Каждый раз, когда заве­дую­щий хирургическим отделением Кордайской центральной районной больницы Нурлан Джаксымбаев берется за дело, он понимает, что на его плечи ложится огромный груз ответственнос­ти. Исход любой операции будет зависеть от его знаний и навыков, умения сохранять спокойствие и решительности. Он делает свою работу быстро и слаженно, без суеты и волнений. В нем чувствуется уверенность, которую он черпает из многолетнего опыта. А потом его внутреннее состояние невольно передается больным. И тогда пациенты успокаиваются, полностью доверяясь врачу.

фото из личного архива

Нурлан Булантаевич отмечает, что невозможно заранее предсказать, как пройдет его рабочий день, поскольку в расписании могут быть как плановые операции, так и экстренные случаи, которые вносят свои коррективы.

– К примеру, можно запланировать две-три операции на следующий день, но ты всегда знаешь, что это лишь предварительный график, потому что по линии скорой к нам могут поступить еще несколько человек. И тогда все меняется, приходится перестраиваться, расставлять приоритеты. К тому же длительность у всех операций разная, поэтому невозможно знать точно, сколько времени займет вся работа, – рассказывает Нурлан Джаксымбаев.

По словам доктора, он решил стать хирургом еще в подростковом возрасте, когда вся семья переживала за судьбу его отца, который столкнулся с серьезной проблемой из-за неумышленного повреждения бедренной артерии, вызванного действиями одного из врачей. Тогда юный кордаец дал себе обещание стать настоящим профессионалом в медицине, чтобы помогать людям и предот­вращать подобные ситуации. Он очень хотел, чтобы ни один ребенок больше не проливал слез из-за страха за здоровье и жизнь своих родителей.

После окончания школы Нурлан Джаксымбаев поступил в Кыргызскую государственную медицинскую академию, где окончательно утвердился в своем выборе. Клиническую ординатуру проходил в Бишкеке, специализируясь на детской хирургии. В 2006 году начал работать хирургом в Кордайской центральной райбольнице.

По его мнению, работа в подобном медучреждении из-за дефицита кадров требует универсальности: врач должен быть и травматологом, и урологом, и абдоминальным хирургом. Он сталкивается с разными ситуа­циями и постоянно учится.

– Приходится оказывать экстренную помощь, работать с разным контингентом. Бывает, сталкиваешься с абсолютно непредсказуемыми ситуациями и постоянно учишься эффективно с ними справляться. К слову, опыт, полученный в больнице, помогает преодолевать любые препятствия в жизни, – отметил хирург.

Примечательно, что доктор Джаксымбаев выступает за активное внедрение инноваций и всегда поддерживает начинания молодых специалистов. Так, благодаря его инициативам хирурги начали проводить эндоскопические операции. Осенью 2023 года в больнице стали выполнять артроскопию коленных суставов, что является редкостью для районных мед­учреждений. Также совместно с нейрохирургами областной многопрофильной больницы в Кордае сегодня успешно проводят нейрохирургические и лапароскопические операции.

По словам Нурлана Джаксымбаева, невозможно, просто получив диплом, стать хорошим хирургом. К тому же медицина не стоит на месте. Профессия обязывает много учиться, читать, работать над собой, практиковаться, осваивать новые технологии. Если в прошлом для проведения операции требовались только руки хирурга, инструменты и нити, то теперь широко используются лапароскопические стойки, эндовидеоустановки и другое.

В настоящее время хирургическое отделение райбольницы сотрудничает с ведущими медицинскими центрами страны. Совершенствовать свои навыки продолжает и сам Нурлан Джаксымбаев, считая, что без постоянного обучения невозможно стать хорошим специалистом. Он убежден, что успешный хирург – это человек, в котором гармонично сочетаются талант и упорный труд. Ведь эта профессия требует решительности, высокой ответственности и внимательнос­ти, для чего постоянно нужно работать над собой. Малейшая ошибка может привести к серьезным последствиям.

За свою работу доктор Джаксымбаев был удостоен мно­жест­ва наград, грамот и благодарственных писем акима и маслихата области и района. Врач занимается научной и творческой деятельностью. Он автор более 40 научных работ, в основном по ургентной хирургии.

#хирургия #врач #заведующий #Нурлан Джаксымбаев #райбольница

Популярное

Все
В страну завезли еще одну партию керкуланов
Миссия на космическую станцию
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
На одной волне
Июнь открывает лето
Под сенью Вечно Синего Неба
И хомяки целы, и дачники сыты
«Ювелиры» своего дела
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
Хотел быть хирургом и стал им
Будущее – в руках молодежи
За пластиковую бутылку – шоколад
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Восточный путь Турсуна Султанова
Во имя идеалов добра и милосердия
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

«Ювелиры» своего дела
ФАП открыт в Конеккеткене
Бойцы невидимого фронта
Болезнь выявили вовремя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]