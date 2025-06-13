Хотел быть хирургом и стал им
98
Каждый раз, когда заведующий хирургическим отделением Кордайской центральной районной больницы Нурлан Джаксымбаев берется за дело, он понимает, что на его плечи ложится огромный груз ответственности. Исход любой операции будет зависеть от его знаний и навыков, умения сохранять спокойствие и решительности. Он делает свою работу быстро и слаженно, без суеты и волнений. В нем чувствуется уверенность, которую он черпает из многолетнего опыта. А потом его внутреннее состояние невольно передается больным. И тогда пациенты успокаиваются, полностью доверяясь врачу.