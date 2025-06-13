Нурлан Булантаевич отмечает, что невозможно заранее предсказать, как пройдет его рабочий день, поскольку в расписании могут быть как плановые операции, так и экстренные случаи, которые вносят свои коррективы.

– К примеру, можно запланировать две-три операции на следующий день, но ты всегда знаешь, что это лишь предварительный график, потому что по линии скорой к нам могут поступить еще несколько человек. И тогда все меняется, приходится перестраиваться, расставлять приоритеты. К тому же длительность у всех операций разная, поэтому невозможно знать точно, сколько времени займет вся работа, – рассказывает Нурлан Джаксымбаев.

По словам доктора, он решил стать хирургом еще в подростковом возрасте, когда вся семья переживала за судьбу его отца, который столкнулся с серьезной проблемой из-за неумышленного повреждения бедренной артерии, вызванного действиями одного из врачей. Тогда юный кордаец дал себе обещание стать настоящим профессионалом в медицине, чтобы помогать людям и предот­вращать подобные ситуации. Он очень хотел, чтобы ни один ребенок больше не проливал слез из-за страха за здоровье и жизнь своих родителей.

После окончания школы Нурлан Джаксымбаев поступил в Кыргызскую государственную медицинскую академию, где окончательно утвердился в своем выборе. Клиническую ординатуру проходил в Бишкеке, специализируясь на детской хирургии. В 2006 году начал работать хирургом в Кордайской центральной райбольнице.

По его мнению, работа в подобном медучреждении из-за дефицита кадров требует универсальности: врач должен быть и травматологом, и урологом, и абдоминальным хирургом. Он сталкивается с разными ситуа­циями и постоянно учится.

– Приходится оказывать экстренную помощь, работать с разным контингентом. Бывает, сталкиваешься с абсолютно непредсказуемыми ситуациями и постоянно учишься эффективно с ними справляться. К слову, опыт, полученный в больнице, помогает преодолевать любые препятствия в жизни, – отметил хирург.

Примечательно, что доктор Джаксымбаев выступает за активное внедрение инноваций и всегда поддерживает начинания молодых специалистов. Так, благодаря его инициативам хирурги начали проводить эндоскопические операции. Осенью 2023 года в больнице стали выполнять артроскопию коленных суставов, что является редкостью для районных мед­учреждений. Также совместно с нейрохирургами областной многопрофильной больницы в Кордае сегодня успешно проводят нейрохирургические и лапароскопические операции.

По словам Нурлана Джаксымбаева, невозможно, просто получив диплом, стать хорошим хирургом. К тому же медицина не стоит на месте. Профессия обязывает много учиться, читать, работать над собой, практиковаться, осваивать новые технологии. Если в прошлом для проведения операции требовались только руки хирурга, инструменты и нити, то теперь широко используются лапароскопические стойки, эндовидеоустановки и другое.

В настоящее время хирургическое отделение райбольницы сотрудничает с ведущими медицинскими центрами страны. Совершенствовать свои навыки продолжает и сам Нурлан Джаксымбаев, считая, что без постоянного обучения невозможно стать хорошим специалистом. Он убежден, что успешный хирург – это человек, в котором гармонично сочетаются талант и упорный труд. Ведь эта профессия требует решительности, высокой ответственности и внимательнос­ти, для чего постоянно нужно работать над собой. Малейшая ошибка может привести к серьезным последствиям.

За свою работу доктор Джаксымбаев был удостоен мно­жест­ва наград, грамот и благодарственных писем акима и маслихата области и района. Врач занимается научной и творческой деятельностью. Он автор более 40 научных работ, в основном по ургентной хирургии.