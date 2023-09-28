Жезказган, где нынче были отремонтированы самые проблемные участки местных тепловых магистралей и внутриквартальных сетей, входит в пятерку казахстанских городов, подготовка к зиме которых находится в зоне пристального внимания Правительства. Кроме административного центра области Улытау трудности с подготовкой систем отопления отмечены также в Актау, Темиртау, Экибастузе и Риддере.

За истекший год Жезказган посетил ряд правительственных делегаций, а также сенаторы и мажилисмены. По итогам их рабочих поездок возможность подготовки Жезказганской ТЭЦ к зиме всякий раз ставилась под сомнение: уровень изношенности энергетического оборудования станции достигал 74%. То есть теп­лоэнергоцентраль более чем на две трети выработала свой ресурс.

Не случайно дважды нынешним­ летом здесь происходили аварийные ситуации. Не меньшие опасе­ния у депутатов Парламента вызывает и состояние городских теплосетей.

В начале сентября текущего года сенаторы обратили внимание Премьер-министра Алихана Смаи­лова на существующую угрозу срыва работ по подготовке к зиме. Особенно если учесть, что новый отопительный сезон 2023⁄24 года в Жезказгане стартует уже 10 октября.

О том, что сделано за лето и хватит ли батареям тепла, рассказал аким Жезказгана Кайрат Шайжанов. Как глава города, ответственный за подготовительные мероприятия, он не согласен с пессимистическими прогнозами депутатов и на выезде наглядно разъяснил корреспонденту «Казахстанской правды» текущее положение дел.

– Когда говорят, что высок риск срыва отопительного сезона, это не более чем преувеличение, – считает Кайрат Шайжанов. – Официально заявляю: уровень подготовки к предстоящему отопительному сезону значительно выше, чем в прошлом году. Нынче в постоянную работу будет запущено четыре котла – пятый, шестой, седьмой и одиннадцатый. Плюс два резерв­ных, всего шесть. Разница между минувшим и предстоящим зимними сезонами в том, что в 2023 году сразу два котла поставили на кап­ремонт, в прошлом же году проводили только текущие ремонты. Четвертый после капитальной починки запустим к 20 октября.

Текущий и капитальный ремонты отличаются не только по степени эффективности, но и по объему финансирования, который в последнем случае значительно выше. Сегодня на капремонте четвертого котла заняты 120 человек.

– Эту работу необходимо провести, поскольку в минувший сезон на котлоагрегатах случались аварии, даже остановки, – пояснил Кайрат Шайжанов. – После капремонта каждый котел обновляется на 70 процентов.

Необходимая реконструкция проводится и на другом оборудовании. Из 19 бойлеров шесть уже готовы – ровно столько нужно, чтобы войти в отопительный сезон. Из 13 сетевых насосов профилактический ремонт окончен на шести. Завершается капремонт и одного из турбогенераторов.

Глава города обратил внимание на достаточный запас угля в Жезказгане.

– Его объемов хватит на 50 суток при нормативе неснижаемого запаса каменного топлива на 20 дней, – отметил он. – В прошлом году вагоны с углем, предназначавшимся для региона, дваж­ды сходили с рельсов в районе станции Карабас. Как следствие, случались задержки по отгрузке, запасы снижались по объемам до 17–18 дней. Это критические показатели, поэтому приходилось нагонять. В нынешнем году решили запастись впрок.

Возвращаясь к капремонту оборудования ТЭЦ, глава города напомнил, что эти работы проводятся согласно программе «Тариф в обмен на инвестиции», предложенной Правительством.

И сегодня главная задача властей, руководства теплоэлектроцент­рали – не допустить срывов, и не дай бог повторения такой коммунальной катастрофы, которая в минувшую зиму произошла в Экибастузе.

Кстати, в прошлую зиму, по словам акима Жезказгана, на ТЭЦ также работали четыре котла. Но почему же жалобы горожан на нехватку тепла в домах не прекращались до весны?

– В прошлом году ТЭЦ давала достаточный объем тепловой энергии, однако наши сети не могли его принять из-за высокой изношенности, – пояснил Кайрат Шайжанов. – Когда давление нужно было поднимать до восьми атмосфер, мы давали шесть – шесть с половиной, а это тоже влияет на температуру в доме.

При этом он заверил, что коммунальщики выдерживали температурный режим. В Жезказгане три тепловые магистрали: третья, девятая и одиннадцатая, самая протяженная. Замену аварийных участков одиннадцатой магистрали начали от самого ее начала – промводозабора.

– По идее, планировали заменить другой участок трубопровода до повысительной насосной станции, – отметил аким, – но в итоге приняли решение пойти в другую сторону и заменить самые изношенные участки.

Стоит отметить, что последний раз магистральные трубы меняли 11 лет назад, из-за жесткой воды и агрессивной среды обычные трубы быстрее выходят из строя. Поэтому сегодня в проектах по замене участков тепловой магистрали используют только качественный материал: новые трубы закупают на Челябинском и Новосибирском трубопрокатных заводах.

Каждая труба, привезенная поставщиком, подвергается жесткой проверке. Как пошутил аким, чтобы «не впарили крашеное старье». Проверки тщательные, начиная с центра сертификации вплоть до подтверждения изготовителя по маркировке. Защиту для них – жесткий каркас для наружных работ изготавливают в Астане. Для подземных используют пластик, все согласно проекту, все под контролем.

Еще один важный момент. Замена тепловых сетей проводится в три очереди. В текущем году планировали заменить лишь пятую часть 11-й магистрали протяженностью 3,8 км – участок в 800 метров. На эти цели из республиканского бюджета выделили 1 млрд тенге. Однако уровень изношенности на большей части трубопровода был слишком серьезен – в прошлом году отопление города дважды «останавливали» из-за серьезных аварий. Спасала относительно теплая погода.

Чтобы нормально пройти отопительный сезон, аким области Улытау Берик Абдыгалиулы обратился в Правительство с просьбой о выделении дополнительного финансирования на замену самых уязвимых участков тепловой магистрали.

– Приезжали министры, вице-премьер Роман Скляр, всем обрисовали ситуацию, – рассказал Кайрат Шайжанов. – В итоге было выделено еще 2,6 миллиарда тенге, чтобы довести работы до логического финала. Работы находятся на стадии завершения, по их окончании полностью обновится до 55 процентов 11-й магистрали. По новым трубам можно будет подать то давление, которое необходимо, чтобы конечные абоненты могли получить качественное отопление.

Общая протяженность тепловых сетей в Жезказгане составляет 398 км. Из них 60 км – магистральные. Самые аварийные их участки в нынешнем году отремонтированы, плюс 1,8 млрд тенге из местного бюджета потрачено на ремонт внутриквартальных сетей.

– В общей сложности мы потратим около восьми миллиардов тенге на тепловые сети, – отметил Кайрат Шайжанов. – Такого никогда в Жезказгане не было. С 2012 года здесь поочередно меняли небольшие участки труб – от пяти до 30 метров, зачастую в разное время, на одной и той же улице. Жители города и сегодня жалуются на раскопы, отключения горячей воды, но по-другому пока никак.

В целом, отметил аким Жезказгана, чтобы полностью привести жилищно-коммунальную сферу города в порядок, потребуется не менее пяти лет.