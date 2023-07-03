...И дольше века длится дружба

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Галымжан Теренсай

В столице Кыргызстана прошел гала-концерт «Лето Дружбы», посвященный 95-летию Чингиза Айтматова.

Музыкальный праздник был организован Государственной концертной организацией «Казахконцерт» им. Р. Баглановой совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Респуб­лики Кыргызстан, посольством Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

В концертном зале Кыргызской государственной филармонии им. Т. Сатильжанова, где проходило мероприятие, собрались руководители соседней республики, известные деятели культуры и искусства двух стран. В концертной программе, представленной нашими соотечественниками, свое творческое мастерство продемонстрировали народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, заслуженный артист Казахстана Алишер Каримов, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Рухия Байдукинова, лауреат международных и рес­публиканских конкурсов Дидар Абдухалик, фольклорно-этно­графический ансамбль «Тuran», легендарный ансамбль «Гүлдер» и другие.

Советник Президента РК Малик Отарбаев озвучил поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес участников вечера, в котором отмечается не только великое литературное наследие писателя, но и особая роль Чингиза Айтматова в развитии и укреплении дружественных связей между народами двух братских стран.

В свою очередь Государственный секретарь Кыргызской Рес­публики Суйинбек Касмамбетов зачитал послание от Президента Кыргызстана Садыра Жапарова к участникам и организаторам вечера, в котором также отметил вклад мастера слова в мировую литературу и становление независимости страны.

Кульминацией гала-концерта стало музыкально-театральное представление, произведшее огромное впечатление на публику. В нем был показан специальный видеоролик, рассказывающий о жизни и творчестве писателя, в сопровождении полного нежных эмоций танцевального номера в исполнении ансамбля «Гүлдер» под композицию «Толғау» из знаменитой симфонической поэмы «Джамиля» композитора Актоты Раимкуловой в исполнении ансамбля «Тuran», а также монолог Толгонай из повести «Материнское поле», прочитанный известной кыргызской акт­рисой Каличой Сейдалиевой.

Замечательное мероприятие, организованное по случаю 95-летия Чингиза Айтматова, не только укрепило отношения между двумя странами, но и открыло путь для дальнейшего развития дипломатического и культурного потенциала двух братских стран.

#Казахконцерт #гала-концерт #Чингиз Айтматов #Бишкек #Лето Дружбы

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