Играй, двухструнная!

В Астане в честь праздника и приближающегося 25-летия столицы на площади Международного выставочного центра EXPO состоялся шоу-концерт «Домбыра дастаны», организованный акима­том и управлением культуры Астаны.

Концепция программы концерта определена так – «Эпос о домбре: вчера, сегодня и завтра», тем самым подчеркнуто, что статус домбры – это престиж всего национального искусства. Цель проекта – популяризация нацио­нального инструмента среди казахстанских исполнителей, жителей и гостей столицы, а также организация качественного ивента для молодых музыкантов и домбристов.

Гостями вечера стали звезды казахстанской эстрады Мирас Жугунусов, Мади Рымбаев, Аян Байжигит, Куралай Мейрамбек, Ибрагим Ескендир и детский оркестр, выступавшие под современные аранжировки с домброй. Уникальной балетной постановкой и завораживающим звучанием этнических произведений порадовала этно-фольклорная группа «HasSak». Мировые хиты прошлых лет и современные шедевры инструментальной музыки исполнили на домбре участники этно-фольклорного ансамбля «Қорқыт».

– Отличием этого концерта стало то, что зрители увидели музыкальный перформанс с использованием мультимедийных интерактивных технологий. С помощью творческих коллабораций музыкантов, художников, артистов балета и графических специалистов мы постарались создать инновацион­ное звуковое и визуальное произведение, где домб­ра сыграла центральную роль, – отметила руководитель организационного отдела ГККП «Центр по развитию креативных индустрий» акимата Астаны Алия Бурханова.

В этот же день на площади у монумента «Байтерек»​ прошел концерт мастеров искусств, организованный Министерством культуры и спорта РК. Популярные песни и произведения народных композиторов исполняли известные музыканты и вокалис­ты, лауреаты республиканских и международных конкурсов, солисты театра «Астана Опера». В праздничном мероприятии также приняли участие Казахский национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы, Казахский государственный академический фольклорно-этнографический оркестр национальных инструментов им. Н. Тлендиева «Отырар сазы», театр «А.И.» и Государственный театр танца «Наз».

А накануне Дня домбры в Нацио­нальном музее состоялся музыкальный вечер «Күй – құдірет», посвященный 205-летию Курмангазы. Произведения выдающегося музыканта исполнили преподаватели и учащиеся школы искусств № 1. Гостями вечера были композитор, исполнитель кюев, заслуженный артист Казахстана Жангали Жузбай и поэ­тесса Маржан Ершу. Вниманию зрителей были представлены и ценные экспонаты из фондов музея: домбры талантливых музыкантов К. Азирбаева, Б. Сарыбаева, А. Нуршайыкова, Ж. Елебекова.