Уверенный старт

Наш спортсмен обыграл американца Джеффри Джона Волфа со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 15 минут, за которые Александр выполнил 18 эйсов и реализовал семь брейк-поинтов из восьми.

Во втором раунде состязаний Бублик встретится с победителем пары Тьяго Агустин Тиранте – Адриан Маннарино.