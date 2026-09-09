Точка притяжения Статьи,За строкой Послания 9 сентября 2026 г. 0:00 Анвар Ахметов За два года инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн тенге инфографика с сайта Правительства Комплекс системных мер В Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые ориентиры по раскрытию туристского потенциала страны, повышению конкурентоспособности отрасли, усилению кадровой базы и обеспечению высоких стандартов сервиса во всех точках притяжения путешественников. При этом Глава государства четко распределил задачи, касающиеся развития отечественного туризма: регионы отвечают за развитие инфраструктуры, центральные органы – за продвижение республики за рубежом, привлечение иностранных туристов и совершенствование законодательства. В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством осуществляется комплекс системных мер по модернизации курортных зон, стимулированию притока инвестиций и расширению транспортной доступности. По итогам 2025 года совокупный вклад отрасли в экономику достиг 5 трлн тенге, а число занятых в этой сфере превысило 600 тыс. человек. Государственная политика стимулирования инвестиционной активности туристского сектора обеспечила кратный приток инвестиций, о чем ниже сообщается в обзоре, подготовленном пресс-службой Правительства. По ее данным, если в 2023-м объем капиталовложений составлял 787,3 млрд тенге, то в 2024-м он возрос до 947,5 млрд, или на 20,3%, а по итогам 2025-го достиг 1,25 трлн тенге, увеличившись на 32,6%. В общей сложности за 2024–2025 годы отрасль привлекла свыше 2,2 трлн тенге инвестиций, показав рост почти на 60%. В настоящее время в республике в стадии исполнения находятся 328 инвестиционных проектов общей стоимостью около 1,3 трлн тенге. Их поэтапная реализация позволит создать до 10 тыс. постоянных рабочих мест и открыть 25 новых гостиничных комплексов международного уровня, среди которых объекты таких сетей, как Hilton и Mandarin Oriental. Осуществляется проект расширения всесезонного горного курорта Oi-Qaragai. Дополнительно прорабатывается строительство 24 отелей мирового уровня в 11 регионах с применением льготного кредитования и инвестиционных преференций. Параллельно динамично развивается сеть действующих объектов размещения: с 3 992 объектов в 2023 году их количество выросло до 4 482 в 2025-м, а на 1 апреля 2026 года превысило 4,5 тыс. единиц. Объем оказанных ими услуг вырос с 229 млрд тенге в 2023 году до 350,6 млрд в 2025-м. В первом квартале 2026 года этот показатель составил 69,4 млрд тенге, что на 13,9% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Динамика въездного и внутреннего потоков Последовательное расширение числа линий авиасообщения и упрощение процедур въезда вызвали устойчивый интерес к Казахстану со стороны зарубежных путешественников. В 2025-м страну посетили 15,7 млн иностранных граждан против 9,2 млн в 2023 году, из них 11,1 млн классифицированы как туристы. Расходы зарубежных гостей внутри республики составили 2,9 млрд долларов. Так, к примеру, проведение V Всемирных игр кочевников в Астане привлекло 12,4 тыс. зарубежных гостей, чьи расходы составили 7,5 млрд тенге. Прямой вклад участников оценивается в 625 тыс. долларов. Высокую финансовую отдачу обеспечивают культурные и спортивные события мирового масштаба: концерт Jennifer Lopez в Алматы привлек 7 тыс. иностранных зрителей из 35 стран и принес мегаполису свыше 5 млрд тенге прямых туристских расходов при общем обороте более 10 млрд. Согласно данным Mastercard, в дни крупных событий в Алматы фиксировался ощутимый рост безналичных расчетов по иностранным картам: на 16% во время матча Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал Мадрид», на 11% на концерте Jennifer Lopez и на 3% на выступлении Backstreet Boys. Всего за 2025 год в одном только Алматы было организовано 49 концертов зарубежных исполнителей. В 2026-м практика расширилась: состоялись выступления Deep Purple, Megadeth, Ricky Martin, Enrique Iglesias, гастроли Cirque du Soleil, а также фестивали Park Live и SOLANA FEST в Астане, где свыше 12 тыс. билетов выкупили иностранцы. Для системного управления данной сферой Министерством туризма и спорта сформирован Событийный календарь на 2026 год из 55 ключевых мероприятий с запуском платформы event.qaztourism.kz. Число иностранных граждан, обслуженных непосредственно местами размещения, устойчиво возрастало: с 1 млн человек в 2023 году до 1,29 млн в 2024-м и 1,43 млн в 2025-м. Наибольшую динамику въездного турпотока в 2025 году показали Алматинская область (+ 9,7%), область Жетысу (+ 25,88%) и Кызылординская область (+ 25,5%). Весомый вклад в рост туристического потока внесло упрощение поездок с КНР: по итогам года поток из Китая увеличился на 46,8%, превысив 960 тыс. человек. За первое полугодие 2026 года Казахстан принял 7 млн иностранных туристов, при этом основную долю гостей сформировали Узбекистан – 2,5 млн, Кыргызстан – 1,6 млн и Россия – 1,5 млн. Внутренний туризм также демонстрирует уверенный рост. Поток граждан Казахстана внутри страны вырос с 7,1 млн человек в 2023 году до 7,8 млн в 2024-м и 8,7 млн в 2025-м, или на 10,7% за год. За первый квартал 2026-го местами размещения обслужено 1 965 тыс. человек (+ 2,3%), из которых свыше 802 тыс. выбрали основные курортные зоны. География и статистика В региональном разрезе за отчетный период вне конкуренции был Алматинский горный кластер, принявший 509,3 тыс. гостей. За ним следует Щучинско-Боровская курортная зона, которую нынче посетили 116,7 тыс. человек. На третьем месте расположились Мангистауская, Туркестанская и Алтайская зоны, принявшие 53,3 тыс., 39,4 тыс. и 30,3 тыс. человек соответственно. При этом особое внимание Правительства сосредоточено на расширении транспортной логистики. Вслед за завершением 33 инфраструктурных проектов на 131 млрд тенге (включая развитие зоны «Теплый пляж» в Мангистауской области) в 2026 году дорожными работами было охвачено 11 тыс. км автодорог общего пользования. Ремонтом и строительством затронуты подъездные пути к курортам Рахмановские Ключи, Кендерли, Баянаул, Зеренда, Кольсай и другим рекреационным точкам. Существенно укреплялась транспортная связанность отдаленных локаций: восстановлена воздушная гавань Аркалыка, возобновил эксплуатацию аэропорт Балхаша, модернизируется терминал в Урджаре. Возводятся новые региональные туристские аэропорты в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли. На летний сезон организовано 45 субсидируемых авиарейсов в неделю на Алаколь, Балхаш, в Туркестан, Бурабай и к побережью Каспийского моря. Для покрытия летнего пикового спроса запущено 15 дополнительных маршрутов, включая 10 составов к побережью озера Алаколь, что за счет наращивания схем поездов обеспечило более 400 тыс. дополнительных пассажирских мест. Для комплексного освоения ключевых дестинаций утверждена Дорожная карта развития курортных зон на 2026–2029 годы, исполняются адресные комплексные планы для Мангистау, Щучинско-Боровской курортной зоны и Алматинского горного кластера. В рамках последнего, в частности, закладывается интеграция горнолыжных зон со строительством 30 канатных дорог и 161 км трасс с долгосрочным целевым ориентиром до 5 млн туристов в год. Господдержка, экотуризм и реформы Важно, что вместе с классическим пляжным и горным отдыхом ускоренно развиваются экологический туризм, конные маршруты, автотуризм, агро- и этнотуры. Число гостей в государственных национальных природных парках возросло с 2,4 млн человек в 2023 году до 3,7 млн в 2025-м, а по итогам первого полугодия 2026 года составило 1,7 млн посетителей. На заповедных территориях обустроены и действуют 179 туристских маршрутов и 42 экотропы. Для стимулирования семейного туризма с 2026 года введен бесплатный вход в национальные природные парки для детей до 18 лет. В текущем году Правительством осуществлен блок нововведений и стимулирующих механизмов: образован Координационный совет по вопросам развития туризма, введен специализированный «зеленый коридор» на границе и маршрутах для туристских автобусов, закреплен правовой статус визит-центров, упорядочена деятельность гидов, экскурсоводов и туристских инструкторов. Кроме того, действует ряд мер целевой господдержки, в том числе прямое субсидирование туроператоров в виде 15 тыс. тенге за каждого привлеченного иностранного туриста, возмещение затрат на приобретение автотранспорта, субсидирование авиабилетов для несовершеннолетних (Kids Go Free), компенсация расходов на строительство объектов придорожного сервиса, санитарно-гигиенических узлов и закупку техники для горнолыжных баз. #Правительство #инвестиции #туризм #за строкой Послания