Точка притяжения

Комплекс системных мер

В Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые ориентиры по раскрытию туристского потенциала страны, повышению конкурентоспособности отрас­ли, усилению кадровой базы и обеспечению высоких стандартов сервиса во всех точках притяжения путешественников. При этом Глава государства четко распределил задачи, касающиеся развития отечественного туризма: регионы отвечают за развитие инфраструктуры, центральные органы – за продвижение респуб­лики за рубежом, привлечение иностранных туристов и совершенствование законодательства.

В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством осуществляется комплекс системных мер по модернизации курортных зон, стимулированию притока инвестиций и расширению транспортной доступности. По итогам 2025 года совокупный вклад отрасли в экономику достиг 5 трлн тенге, а число занятых в этой сфере превысило 600 тыс. человек.

Государственная политика стимулирования инвестиционной активности туристского сектора обеспечила кратный приток инвестиций, о чем ниже сообщается в обзоре, подготовленном пресс-службой Правительства.

По ее данным, если в 2023-м объем капиталовложений составлял 787,3 млрд тенге, то в 2024-м он возрос до 947,5 млрд, или на 20,3%, а по итогам 2025-го достиг 1,25 трлн тенге, увеличившись на 32,6%. В общей сложности за 2024–2025 годы отрасль привлекла свыше 2,2 трлн тенге инвестиций, показав рост почти на 60%.

В настоящее время в республике в стадии исполнения находятся 328 инвестиционных проектов общей стоимостью около 1,3 трлн тенге. Их поэтапная реализация позволит создать до 10 тыс. постоян­ных рабочих мест и открыть 25 новых гостиничных комп­лексов международного уровня, среди которых объекты таких сетей, как Hilton и Mandarin Oriental.

Осуществляется проект расширения всесезонного горного курорта Oi-Qaragai. Дополнительно прорабатывается строи­тельство 24 отелей мирового уровня в 11 регионах с применением льготного кредитования и инвестиционных преференций.

Параллельно динамично развивается сеть действующих объектов размещения: с 3 992 объектов в 2023 году их количество вырос­ло до 4 482 в 2025-м, а на 1 апреля 2026 года превысило 4,5 тыс. единиц. Объем оказанных ими услуг вырос с 229 млрд тенге в 2023 году до 350,6 млрд в 2025-м.

В первом квартале 2026 года этот показатель составил 69,4 млрд тенге, что на 13,9% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода.

Динамика въездного и внутреннего потоков

Последовательное расширение числа линий авиасообщения и упрощение процедур въезда вызвали устойчивый интерес к Казахстану со стороны зарубежных путешественников. В 2025-м страну посетили 15,7 млн иност­ранных граждан против 9,2 млн в 2023 году, из них 11,1 млн классифицированы как туристы. Расходы зарубежных гостей внутри республики составили 2,9 млрд долларов.

Так, к примеру, проведение V Всемирных игр кочевников в Астане привлекло 12,4 тыс. зарубежных гостей, чьи расходы сос­тавили 7,5 млрд тенге. Прямой вклад участников оценивается в 625 тыс. долларов. Высокую финансовую отдачу обеспечивают культурные и спортивные события мирового масштаба: концерт Jennifer Lopez в Алматы привлек 7 тыс. иностранных зрителей из 35 стран и принес мегаполису свыше 5 млрд тенге прямых туристских расходов при общем обороте более 10 млрд.

Согласно данным Mastercard, в дни крупных событий в Алматы фиксировался ощутимый рост безналичных расчетов по иност­ранным картам: на 16% во время матча Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал Мадрид», на 11% на концерте Jennifer Lopez и на 3% на выступлении Backstreet Boys.

Всего за 2025 год в одном только Алматы было организовано 49 концертов зарубежных исполнителей. В 2026-м практика расширилась: состоялись выступ­ления Deep Purple, Megadeth, Ricky Martin, Enrique Iglesias, гастроли Cirque du Soleil, а также фестивали Park Live и SOLANA FEST в Астане, где свыше 12 тыс. билетов выкупили иностранцы. Для системного управления данной сферой Министерством туризма и спорта сформирован Событийный календарь на 2026 год из 55 ключевых мероприятий с запуском платформы event.qaztourism.kz.

Число иностранных граждан, обслуженных непосредственно местами размещения, устойчиво возрастало: с 1 млн человек в 2023 году до 1,29 млн в 2024-м и 1,43 млн в 2025-м.

Наибольшую динамику въездного турпотока в 2025 году показали Алматинская область (+ 9,7%), область Жетысу (+ 25,88%) и Кызылординская область (+ 25,5%).

Весомый вклад в рост туристического потока внесло упрощение поездок с КНР: по итогам года поток из Китая увеличился на 46,8%, превысив 960 тыс. человек. За первое полугодие 2026 года Казахстан принял 7 млн иностранных туристов, при этом основную долю гостей сформировали Узбекистан – 2,5 млн, Кыргызстан – 1,6 млн и Россия – 1,5 млн.

Внутренний туризм также демонстрирует уверенный рост. Поток граждан Казахстана внутри страны вырос с 7,1 млн человек в 2023 году до 7,8 млн в 2024-м и 8,7 млн в 2025-м, или на 10,7% за год. За первый квартал 2026-го местами размещения обслужено 1 965 тыс. человек (+ 2,3%), из которых свыше 802 тыс. выбрали основные курортные зоны.

География и статистика

В региональном разрезе за отчетный период вне конкуренции был Алматинский горный кластер, принявший 509,3 тыс. гостей. За ним следует Щучинс­ко-Боровская курортная зона, которую нынче посетили 116,7 тыс. человек. На третьем месте расположились Мангистауская, Туркестанская и Алтайская зоны, принявшие 53,3 тыс., 39,4 тыс. и 30,3 тыс. человек соответственно.

При этом особое внимание Правительства сосредоточено на расширении транспортной логис­тики. Вслед за завершением 33 инфраструктурных проектов на 131 млрд тенге (включая развитие зоны «Теплый пляж» в Мангистауской области) в 2026 году дорожными работами было охвачено 11 тыс. км автодорог общего пользования. Ремонтом и строительством затронуты подъездные пути к курортам Рахмановские Ключи, Кендерли, Баянаул, Зеренда, Кольсай и другим рекреа­ционным точкам.

Существенно укреплялась транспортная связанность отдаленных локаций: восстановлена воздушная гавань Аркалыка, возобновил эксплуатацию аэропорт Балхаша, модернизируется терминал в Урджаре. Возводятся новые региональные туристские аэропорты в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли.

На летний сезон организовано 45 субсидируемых авиарейсов в неделю на Алаколь, Балхаш, в Туркестан, Бурабай и к побережью Каспийского моря.

Для покрытия летнего пикового спроса запущено 15 дополнительных маршрутов, включая 10 составов к побережью озера Алаколь, что за счет наращивания схем поездов обеспечило более 400 тыс. дополнительных пассажирских мест.

Для комплексного освоения ключевых дестинаций утверж­дена Дорожная карта развития курортных зон на 2026–2029 годы, исполняются адресные комплекс­ные планы для Мангистау, Щучинс­ко-Боровской курортной зоны и Алматинского горного кластера.

В рамках последнего, в частности, закладывается интеграция горнолыжных зон со строи­тельством 30 канатных дорог и 161 км трасс с долгосрочным целевым ориентиром до 5 млн туристов в год.

Господдержка, экотуризм и реформы

Важно, что вместе с классическим пляжным и горным отдыхом ускоренно развиваются экологический туризм, конные маршруты, автотуризм, агро- и этнотуры. Число гостей в государственных национальных природных парках возросло с 2,4 млн человек в 2023 году до 3,7 млн в 2025-м, а по итогам первого полугодия 2026 года составило 1,7 млн посетителей. На заповедных территориях обустроены и действуют 179 туристских маршрутов и 42 экотропы. Для стимулирования семейного туризма с 2026 года введен бесплатный вход в нацио­нальные природные парки для детей до 18 лет.

В текущем году Правительством осуществлен блок нововведений и стимулирующих механизмов: образован Координационный совет по вопросам развития туризма, введен специализированный «зеленый коридор» на границе и маршрутах для туристских автобусов, закреплен правовой статус визит-центров, упорядочена деятельность гидов, экскурсоводов и туристских инструкторов.

Кроме того, действует ряд мер целевой господдержки, в том чис­ле прямое субсидирование туроператоров в виде 15 тыс. тенге за каждого привлеченного иност­ранного туриста, возмещение затрат на приобретение автотранспорта, субсидирование авиабилетов для несовершеннолетних (Kids Go Free), компенсация расходов на строительство объектов придорожного сервиса, санитарно-гигиенических узлов и закупку техники для горнолыжных баз.