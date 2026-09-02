Здоровое сердце – здоровый ребенок

Медицина
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане открыли региональный Центр детской кардиохирургии

фото пресс-службы облакимата

Для родителей извес­тие о том, что у их ребенка обнаружен врожденный порок сердца, всегда становится серьезным испытанием. В такие моменты особенно важны не только профессионализм врачей и современное оборудование, но и возможность получить необходимую помощь свое­временно, не преодолевая сотни километров до специализированной клиники.

Благодаря открытию Детского кардиохирургического цент­ра в Туркестанской областной детской больнице высокотехнологичная помощь становится ближе к дому пациентов. Новый медицинский объект призван стать одним из ключевых звеньев системы специализированной помощи детям с заболеваниями сердца на юге страны. Его возможнос­ти рассчитаны не только на маленьких жителей регио­на, но и на пациентов из Кызылординской области и Шымкента.

В региональном центре функ­ционируют кардиологическое и кардиохирургическое отделения, операционный блок и кардио­реанимация. Операцион­ная оснащена современным медобо­рудованием, позволяю­щим проводить диагнос­тические и лечебные процедуры, а также выполнять плановые и экстренные хирургические вмешательства.

Таким образом, речь идет не просто об открытии еще одного отделения. Заместитель руководителя управления здравоохранения Туркес­танской области Жанболат Дилдабеков считает, что так формируется полноценная система, в которой ребенок может пройти обследование, получить уточненный диагноз, подготовиться к операции, перенести хирургическое вмешательство и находиться под наблюдением специалистов в послеоперационный период.

Для кардиохирургии особенно важен фактор времени. При некоторых врожденных пороках сердца своевременное вмешательство напрямую влияет на дальнейшее состояние ребенка и качество его жизни. Возможность провести операцию непосредственно в регионе имеет и медицинское, и большое социаль­ное значение.

История детской кардиохирургии в Туркестанской областной детской больнице насчитывает уже более 10 лет. С 2014 года здесь выполнено более 3 тыс. операций по поводу врожденных пороков сердца. Сегодня специалисты отделения проводят более ста операций в год, в том числе сложные вмешательства на открытом сердце.

За каждой цифрой – судьба конкретного ребенка и его семьи.­ Операция дает возможность детям нормально расти и развиваться, а также вести активную жизнь, заниматься спортом, учиться и строить планы. Развитие кардиохирургической службы – это инвестиция не только в сис­тему здравоохранения, но преж­де всего в будущее детей.

По данным Министерства здравоохранения, развитие региональной детской кардиохирургии является одним из приоритетных направлений совершенствования медицинской помощи. В рамках дорожной карты на 2024–2026 годы предусмотрены подготовка специалис­тов, открытие новых отделений и совершенствование клиничес­ких подходов. Казахстан сегодня располагает возможностями для проведения кардиохирургичес­ких операций детям начиная с периода новорожденности.

Один из главных результатов открытия центра в том, что маленьких пациентов значительно реже будут отправлять далеко за пределы региона. Для семьи, воспитывающей ребенка с врож­денным пороком сердца, дальняя поездка – это дополнительные расходы, организационные сложности и психологическая нагрузка. Теперь значительная часть специализированной помощи становится доступнее непосредственно на юге страны.

Особое значение это имеет для экстренных случаев. По информации облздрава, пациентов из соседних регионов смогут доставлять в Туркестан медицинской авиацией, а хирургическое вмешательство может проводиться в любое время суток – если состояние ребенка требует срочной операции. Это принципиально важно: в детской кардиохирургии ожидание порой измеряется не днями, а часами.

Открытие центра создает дополнительные возможности не только для хирургического лечения, но и для раннего выявления врожденных патологий сердца. Чем раньше специалис­ты обнаруживают проблему и устанавли­вают точный диагноз, тем быстрее можно определить тактику лечения и начать терапию. Важную роль здесь играет взаимодействие врачей разных специальнос­тей: педиатров, кардиологов, кардиохирургов, специалистов диаг­ностики и реанимационной службы. Такой комп­лексный подход позволяет соп­ровождать маленького пациента на всех этапах оказания помощи.

В самой Туркестанской областной детской больнице уже сформирована серьезная база для оказания специализированной помощи детям. Учреждение является многопрофильным стационаром.

Кардиохирургия редко ассоции­руется с детством. В сознании родителей слова «операция на сердце» звучат особенно тревожно. Но за сложными медицинскими терминами и современными технологиями стоит одна простая цель – дать ребенку возможность жить полноценной жизнью.

#медицина #Туркестан #Центр детской кардиохирургии

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