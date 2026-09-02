19 осужденных и 28 задержанных: КНБ отчитался о борьбе с терроризмом

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Один из правонарушителей находился в международном розыске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июне-августе 2026 года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 19 граждан, сообщает Kazpravda.kz 

Один из них, уроженец Алматы, с 2017 года находился в розыске за участие в деятельности международных террористических организаций. Обнаружен в Турции, откуда в 2025 году был депортирован на родину и взят под стражу по уголовному делу. Решением суда он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Другой, житель Шымкента, пропагандировал в социальных сетях идеологию терроризма, подстрекал свои связи к совершению насильственных акций. Осужден к 9 годам заключения.

В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областях по итогам оперативно-розыскных мероприятий задержаны 28 лиц. Они подозреваются в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, распространении запрещенных материалов в Интернете и своем окружении, а также участии в деятельности экстремистской организации.

«Проводятся досудебные расследования по соответствующим статьям УК РК. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – проинформировали в пресс-службе КНБ.

Ранее в апреле-мае 2026 года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы были осуждены 13 человек. 

#КНБ #борьба #терроризм #экстремизм #ЗИП

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