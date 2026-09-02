Бабье лето близко: постепенное потепление ожидается в Казахстане

Погода
Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обусловит преимущественно сухую и малооблачную погоду.

На фоне постепенного ослабления влияния холодной воздушной массы ожидается постепенное повышение температуры воздуха на большей части страны, однако в северных, центральных и восточных регионах ночи останутся прохладными.

На северо-востоке, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов, местами ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами и ветром.

Днем повышение температуры воздуха: на западе, северо-западе, юге до +28+33°С. На севере, востоке, в центре РК до +23+30°С. На юго-востоке +20+27°С, в горных и предгорных районах до +10+15°С.

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