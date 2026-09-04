Холодильники с юга

В Туркестане выпускают оборудование для бизнеса и осваивают новые профессии
...В цехе стоит ровный гул – работают станки, перемещаются грузы. В одном конце помещения собирают металлические каркасы, в другом устанавливают элементы холодильной системы. Вот женщина в спецодежде работает с паяльником, соединяя точными движениями тонкие трубки агрегата.
Это Динара Сабирова (на фото). Ей 37 лет. Многодетная мать. Еще два года назад она была домохозяйкой и не имела профессии. Сегодня же работает паяльщицей в ТОО «Jasyl suyq Qazaqstan», где выпускают холодильное оборудование.
– До этого я сидела дома с детьми, – рассказывает Динара. – У меня их четверо. Старшему – 13 лет, младшему – три годика. На завод пришла, когда ему исполнился год.
Тогда в Туркестане только начинало развиваться новое производство. Динара увидела возможность трудоустроиться и решила себя попробовать. Начинала слесарем. Как и других новичков, ее сначала обучали основам работы, знакомили с оборудованием, объясняли тонкости технологического процесса. Затем появилась возможность освоить новую специальность.
– Наш бригадир Ольга помогла мне освоить эту профессию, – говорит Динара Сабирова. – Благодаря ей сейчас я работаю на паяльном участке. От точности движений здесь зависит качество одного из важных элементов будущего холодильника. Поэтому человеку с паяльником нельзя торопиться: соединение должно быть аккуратным и герметичным. Ошибка означает переделку.
Разговор окончен – производственная линия ждать не будет. Женщина снова приступает к работе.
История Динары не исключение. На предприятии делают ставку не только на специалистов, которые приходят уже с опытом. Здесь готовы брать людей без профессии и обучать непосредственно на производстве.
Для Туркестана и близлежащих населенных пунктов это особенно важно: далеко не каждый человек может
уехать в другой город ради работы или несколько лет получать профильное образование. На заводе действует система внутреннего обучения.
Новичок начинает с простых операций, затем осваивает оборудование и технологии, проходит аттестацию и получает допуск к самостоятельной работе.
Одновременно учатся и те, кто уже имеет профессию. Инженер-технолог Ердос Исак пришел на предприятие в 2024 году. Ему 26 лет. До этого работал технологом в Петропавловске. Сейчас отвечает за внедрение технологий и следит за тем, чтобы производственные процессы соблюдались непосредственно в цехе.
– Чтобы трудиться здесь, необходимо постоянно совершенствовать знания и навыки, – говорит Ердос. – Наш завод работает по японской системе Kaizen, предполагающей постоянное развитие. Каждый месяц проходят занятия. Более опытные сотрудники передают знания коллегам, а специалисты, которые только пришли на производство, постепенно осваивают новые операции.
Получается своеобразная производственная школа, организованная непосредственно в цехе. Человек приходит сюда без профессии, а спустя время может стать паяльщиком, оператором станка или электромонтером.
Производство холодильников в промышленном парке Туркестана начало действовать в 2024 году. На старте здесь было занято около 100 человек. Сейчас коллектив вырос до 450 сотрудников.
По словам директора по персоналу Айгуль Ташбенбетовой, предприятие продолжает набирать сотрудников. Уже в октябре планируется открыть еще около 70 рабочих мест. Нужны как квалифицированные специалисты с профильным образованием, так и люди без опыта, готовые учиться на ходу.
Важный принцип – равные возможности для мужчин и женщин. На предприятии стремятся к достижению примерно равного соотношения сотрудников. При этом диплом сам по себе не становится главным преимуществом. Если человек проявляет инициативу, хочет учиться и показывает результат, ему могут предложить освоить новую профессию.
Перед тем как стать готовым изделием, холодильник проходит несколько этапов. Собирается металлический каркас, выполняется обшивка, устанавливаются элементы холодильной системы, производятся пайка соединений, монтаж комплектующих и проверка. Производство держится на людях, которые знают, что именно и зачем делают.
Сегодня предприятие выпускает шесть основных модулей холодильного оборудования. При этом значительная часть продукции изготавливается с учетом требований конкретного заказчика. Могут меняться размеры, мощность, конструкция и внешний вид агрегата.
Объемы производства за последнее время выросли в несколько раз. Если на начальном этапе предприятие выпускало около 1,2 тыс. единиц холодильных шкафов в месяц, то сейчас этот показатель составляет примерно 5 тыс. Плановая мощность – 7 тыс. единиц ежемесячно.
Рост производства продиктован спросом. Эта техника нужна не только магазинам. Холодильное оборудование используют производители напитков, молочной и мясной продукции, а также другие компании, которым необходимо хранить или выставлять товары при определенной температуре.
Часть продукции поставляется заказчикам в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Следующая цель – освоить зарубежные рынки стран Ближнего Востока. Само производство при этом связано с международным опытом.
ТОО «Jasyl suyq Qazaqstan» входит в международную группу компаний UBC Group, основанную болгарскими инвесторами. Специалисты группы приезжают в Туркестан и работают непосредственно на производстве, передавая местным сотрудникам свои знания. Для отдельных направлений привлекаются конструкторы и другие узкие специалисты.
Нынешняя производственная площадка для предприятия – только первый этап. В Туркестане планируется строительство нового, более крупного завода. Под него уже выделен земельный участок.
После осуществления проекта на новом предприятии смогут работать около тысячи человек. Ориентировочный срок запуска нового объекта – ближайшие год-два.
Для города это означает не только появление новых производственных мощностей. Это новые рабочие места для инженеров и технологов, операторов и электромонтеров, специалистов по логистике, сервису и другим направлениям.