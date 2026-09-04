Холодильники с юга

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...В цехе стоит ровный гул – работают станки, перемещаются грузы. В одном конце помещения собирают металлические каркасы, в другом устанавливают элементы холодильной системы. Вот женщина в спецодежде работает с паяльником, соединяя точными движениями тонкие трубки агрегата.

Это Динара Сабирова (на фото). Ей 37 лет. Многодетная мать. Еще два года назад она была домохозяйкой и не имела профессии. Сегодня же работает паяльщицей в ТОО «Jasyl suyq Qazaqstan», где выпускают холодильное оборудование.

– До этого я сидела дома с детьми, – рассказывает Динара. – У меня их четверо. Старшему – 13 лет, младшему – три годика. На завод пришла, когда ему исполнился год.

Тогда в Туркестане только начинало развиваться новое производство. Динара увидела возможность трудоустроиться и решила себя попробовать. Начинала слесарем. Как и других новичков, ее сначала обучали основам работы, знакомили с оборудованием, объясняли тонкости технологического процесса. Затем появилась возможность освоить новую специальность.

– Наш бригадир Ольга помогла мне освоить эту профессию, – говорит Динара Сабирова. – Благодаря ей сейчас я работаю на паяльном участке. От точности движений здесь зависит качество одного из важных элементов будущего холодильника. Поэтому человеку с паяль­ником нельзя торопиться: соединение должно быть аккуратным и герметичным. Ошибка означает переделку.

Разговор окончен – производственная линия ждать не будет. Женщина снова приступает к работе.

История Динары не исключение. На предприятии делают ставку не только на специалистов, которые приходят уже с опытом. Здесь готовы брать людей без профессии и обучать непосредственно на производстве.

Для Туркестана и близлежащих населенных пунктов это особенно важно: далеко не каждый человек может

уехать в другой город ради работы или несколько лет получать профильное образование. На заводе действует система внутреннего обучения.

Новичок начинает с простых операций, затем осваивает оборудование и технологии, проходит аттестацию и получает допуск к самостоятельной работе.

Одновременно учатся и те, кто уже имеет профессию. Инженер-технолог Ердос Исак пришел на предприятие в 2024 году. Ему 26 лет. До этого работал технологом в Петропавловске. Сейчас отвечает за внедрение технологий и следит за тем, чтобы производственные процессы соблюдались непосредственно в цехе.

– Чтобы трудиться здесь, необходимо постоянно совершенствовать знания и навыки, – говорит Ердос. – Наш завод работает по японской системе Kaizen, предполагающей постоянное развитие. Каждый месяц проходят занятия. Более опытные сотрудники передают знания коллегам, а специалисты, которые только пришли на производство, постепенно осваивают новые операции.

Получается своеобразная производственная школа, организованная непосредственно в цехе. Человек приходит сюда без профессии, а спустя время может стать паяльщиком, оператором станка или электромонтером.

Производство холодильников в промышленном парке Туркестана начало действовать в 2024 году. На старте здесь было занято около 100 человек. Сейчас коллектив вырос до 450 сотрудников.

По словам директора по персоналу Айгуль Ташбенбетовой, предприятие продолжает набирать сотрудников. Уже в октябре планируется открыть еще около 70 рабочих мест. Нужны как квалифицированные специалисты с профильным образованием, так и люди без опыта, готовые учиться на ходу.

Важный принцип – равные возможности для мужчин и женщин. На предприятии стремятся к достижению примерно равного соотношения сотрудников. При этом диплом сам по себе не становится главным преимуществом. Если человек проявляет инициативу, хочет учиться и показывает результат, ему могут предложить освоить новую профессию.

Перед тем как стать готовым изделием, холодильник проходит несколько этапов. Собирается металлический каркас, выполняется обшивка, устанавливаются элементы холодильной системы, произ­водятся пайка соединений, монтаж комп­лектующих и проверка. Производство держится на людях, которые знают, что именно и зачем делают.

Сегодня предприятие выпускает шесть основных модулей холодильного оборудования. При этом значительная часть продукции изготавливается с учетом требований конкретного заказчика. Могут меняться размеры, мощность, конструкция и внешний вид агрегата.

Объемы производства за последнее время выросли в несколько раз. Если на начальном этапе предприятие выпускало около 1,2 тыс. единиц холодильных шкафов в месяц, то сейчас этот показатель составляет примерно 5 тыс. Плановая мощность – 7 тыс. единиц ежемесячно.

Рост производства продиктован спросом. Эта техника нужна не только магазинам. Холодильное оборудование используют производители напитков, молочной и мясной продукции, а также другие компании, которым необходимо хранить или выставлять товары при определенной температуре.

Часть продукции поставляется заказчикам в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Следующая цель – освоить зарубежные рынки стран Ближнего Востока. Само производство при этом связано с международным опытом.

ТОО «Jasyl suyq Qazaqstan» входит в международную группу компаний UBC Group, основанную болгарскими инвесторами. Специалисты группы приезжают в Туркестан и работают непосредственно на производстве, передавая местным сотрудникам свои знания. Для отдельных направлений привлекаются конструкторы и другие узкие специалисты.

Нынешняя производственная площадка для предприятия – только первый этап. В Туркестане планируется строительство нового, более крупного завода. Под него уже выделен земельный участок.

После осуществления проекта на новом предприятии смогут работать около тысячи человек. Ориентировочный срок запуска нового объекта – ближайшие год-два.

Для города это означает не только появление новых производственных мощностей. Это новые рабочие места для инженеров и технологов, операторов и электромонтеров, специалис­тов по логистике, сервису и другим нап­равлениям.