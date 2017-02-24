​Игры кентавров

Конное поло делает первые шаги в нашей стране, но, несмот­ря на нехватку опыта, отечественные спортсмены уже громко заявили о себе на мировой арене. В октябре прошлого года на соревнованиях в Мюнхене сборная РК удостоилась серебряных медалей, а совсем недавно, в январе, команда Almaty Polo Club завоевала Кубок Copa Challenger в Буэнос-Айресе.

В минувшие выходные в Талгарском районе Алматинской области состоялся первый в истории независимого Казахстана международный турнир Almaty Snow Polo Cup. Борьбу за награды первенства повели три казахстанские дружины, а также опытные клубы из Аргентины, Германии и Швейцарии. Яркий конноспортивный праздник собрал немалое число болельщиков.

По формату турнира в первый игровой день три пары команд сыграли между собой. Каждая дружина состоит из четырех игроков, которых подбирают по уровню мастерства (гандикапу). Интересно, что по традиции клюшку спортсмен должен держать только в правой руке, а управлять лошадью – левой. Поэтому у левшей бывают проб­лемы с ударами по мячу, зато они лучше управляются со своими конями. К слову, не каждый скакун подходит для игры, жеребцов специально выращивают и тренируют.

Неискушенные казахстанские зрители зачарованно наблюдали за лихими наездниками. Те резво перемещались по полю, стараясь с первых минут забить побольше голов. Трибуны каждый раз взрывались одобрительным гулом, когда нападающие метким ударом загоняли в ворота соперников мяч клюшкой, смахивающей на молоток на длинной ручке.

По итогам отборочного тура в полуфинал вышли Astana Polo Club, «Аулие-Ата» из Тараза, германский Munich Polo Club и аргентинский Polo Match Club. В упорной борьбе команда из Астаны победила германский клуб, а аргентинцы обыграли жамбылцев. В финальном поединке скрестили клюшки Astana Polo Club и аргентинский Polo Match Club, до этого сыгравшие между собой вничью, 6:6, на одном из предварительных матчей.

Спортсмены из Южной Америки попытались было навязать борьбу хозяевам турнира, но казахстанцы продемонстрировали великолепную технику и благодаря слаженным действиям довели дело до победного счета – 8:3! В итоге обладателями Кубка Almaty Snow Polo Cup стали игроки столичной команды Есжан Курманбай, Даулет Игенбаев, Курманбек Турганбек и Елдос Асыл. Все четверо – профессио­нальные игроки в кокпар, который по своим правилам схож с конным поло.

Как отметил главный тренер Astana Polo Club Нурдаулет Момынов, его подопечные показали себя сплоченной и сильной коман­дой, обыграв одних из законодателей моды в конном поло – аргентинцев. Есть надежда, что этот экзотичный вид спорта станет общенациональной игрой, тем более что в старину поло («шоген» на казахском) придумали кочевники Центральной Азии. И уже отсюда изобретение номадов попало в Европу, став там досугом избранных.