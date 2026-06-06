Начнут выращивать форель и осетра

В селе Каргалы введен в экс­плуатацию современный рыбоводческий комплекс Kargaly Fish проектной мощностью до 200 тонн форели и осетровых пород в год.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Общая стоимость проекта – 450 млн тенге, на предприятии применяется технология замкнутого водоснабжения, поз­воляющая выращивать рыбу в контролируемых условиях.

Как пояснил руководитель компании Даулет Жарасбаев, вода в бассейне проходит очистку и вновь возвращается в произ­водственный цикл. То есть использованную воду не сливают, ее объем не уменьшается, не нужен дополнительный водоем либо другой открытый источник. Система очистки предусматривает также многоступенчатую фильтрацию, озонирование и ультрафиолетовое обеззараживание – технологии, позволяющие предотвращать заболевания у рыб и получать экологически чистую продукцию.

В такой среде рыбье стадо растет под постоянным контролем параметров воды, кислорода, температурного режима и санитарного состояния помещения. За счет этого сохраняются вкусовые качества и полезные свойства продукции.

Помимо форели и осетра здесь ежегодно планируют выращивать до 2 млн штук мальков, для чего построены резервуары общим объемом более 760 кубометров. Взрослую рыбу будут поставлять в торговые сети, рес­тораны и кафе Алматы и Алматинской области.

По данным местных властей, новый объект – часть масштабной работы по развитию рыбного хозяйства. Товарным рыбоводством в регионе занимаются 53 предприятия. Их общая производственная мощность составляет 11 тыс. тонн продукции в год. Растет и инвестиционная привлекательность отрасли: за последние два года число субъектов бизнеса в этом секторе выросло на 34%.

Как отметил заместитель акима Алматинской области Бакытнур Бакытулы, с начала нынешнего года внедрены новые механизмы господдержки, предусматривающие предоставление рыбным хозяйствам специальных субсидий и льготных кредитов.

Кроме того, из местного бюджета на развитие аквакультуры нынче выделено 315 млн тенге. Проект Kargaly Fish внесет вклад в увеличение объемов выпуска рыбы и обеспечение продовольственной безопасности региона.