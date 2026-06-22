Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана

Прогноз погоды на 22 июня опубликовали в МЧС, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период 22–30 июня на территории Казахстана сохраняется жаркая погода. В ряде регионов температура воздуха поднимется до 30–42°C, местами ожидается сильная жара.

На фоне высоких температур по стране сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, особенно в лесных и степных районах.

Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 15–28 м/с. В отдельных регионах возможны туманы.

Наиболее сложная погодная обстановка прогнозируется в ряде областей центральной, северной, южной и восточной части страны.