Золотая Орда как модель степной цивилизации

Событие
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошел научно-интеграционный форум, посвященный обсуждению современного состояния и перспектив развития казахско-кыргызских отношений в условиях меняющейся геополитической среды.

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Его проведение стало продолжением реализации инициатив, выдвинутых в ходе международного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», состоявшегося в столице в мае с участием Главы государства.

Особую значимость форуму придало приветственное письмо из Администрации Президента РК. В нем отмечалось, что казахский и кыргызский народы объединяют общие историчес­кие корни, духовные ценности и многовековые традиции добрососедства. Подчеркивалось также, что предложения и инициативы, выработанные в рамках мероприя­тия, придадут новый импульс изучению общего наследия, сохранению культурной памяти и развитию научной дипломатии.

В ходе пленарного заседания и тематических дискуссий участники рассмотрели широкий круг воп­росов, связанных с региональной безопасностью, экономическим и транспортно-логистическим сотрудничеством, водно-энергетической проблематикой, а также перспективами развития культурно-гуманитарных связей.

Главным итогом форума стало подписание Соглашения о создании Международного консорциу­ма по исследованию Степной цивилизации между национальными академиями Казахстана и Кыргызстана. Новая структура призвана объединить научный потенциал двух стран для комп­лексного изучения исторического наследия тюркских народов, реа­лизации совместных исследовательских проектов, организации археологических экспедиций, создания цифровых архивов и развития академической мобильности молодых ученых.

Выступая на форуме, президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев подчеркнул стратегическое значение создаваемого консорциума. Он отметил, что это новая интеллектуальная платформа для изучения общего исторического наследия народов Центральной Евразии. При исследованиях кочевой цивилизации будут использоваться возможности искусственного интеллекта, цифровой гуманитарис­тики и технологий Big Data.

Участники выразили уверенность, что создание Международного консорциума по исследованию Степной цивилизации станет важным шагом в укреплении научного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном, будет способствовать углублению интеграционных процессов в Цент­ральной Азии и откроет новые возможности для изу­чения и популяризации богатого наследия Великой степи.

#Казахстан #Алматы #Кыргызстан #форум

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