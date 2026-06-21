В колонию Тараза пытались пронести скрытую камеру под видом очков

Перед началом досмотровых мероприятий гражданину разъяснили требование о добровольной сдаче запрещенных предметов

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В ходе реализации предварительно полученной оперативной информации сотрудники городского учреждения №59 совместно с военнослужащими контрольно-пропускной группы воинской части 5513 Нацгвардии МВД РК провели мероприятия по досмотру личных вещей гражданина, прибывшего для краткосрочного свидания, сообщает Kazpravda.kz

В ходе проведения досмотра было установлено, что среди личных вещей посетителя находится запрещенное к проносу на территорию учреждения техническое устройство.

Предмет был замаскирован под обычные черные очки, однако фактически представлял собой устройство, оснащенное средствами скрытой аудио- и видеозаписи.

Перед началом досмотровых мероприятий гражданину в установленном порядке было разъяснено требование о добровольной сдаче запрещенных предметов и технических средств, однако указанное требование выполнено не было.