Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов

Культура
Дана Аменова
специальный корреспондент

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации обратилась к гражданам в соцсетях  в связи со знаменательной датой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ

По словам главы ведомства, данный праздник напоминает о высокой миссии мужчины в семье и обществе.

«Испокон веков отцы воспитывали детей в духе справедливости, трудолюбия, уважения к старшим и верности своим традициям. Эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, и сегодня остаются важной основой единства семьи и благополучия общества. Сегодня укрепление института семьи и развитие ответственного отцовства являются одним из приоритетов государственной политики. Особое значение семейных ценностей закреплено и на конституционном уровне. В новой Конституции Казахстана указано, что брак – это равный союз мужчины и женщины, а семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это отражает стремление укреплять институт семьи как одну из важнейших основ общества. Не случайно свыше 90% казахстанцев считают родительство одной из главных ценностей в жизни, а 85% убеждены, что взаимопонимание между родителями и детьми – обязательное условие благополучной семьи», – констатировала Аида Балаева.

Также она добавила, что государством последовательно реализуются инициативы, направленные на поддержку семьи и родительства.

«Сегодня по всей стране действуют более 500 Советов отцов при школах. Развивается деятельность «Союза отцов». Ежегодно проводится свыше 7 тысяч мероприятий с охватом более 600 тысяч человек, а проект «Академия родителей» помогает мамам и папам получать современные знания о воспитании детей. Сегодня казахстанский отец – это не только надежная опора семьи, но и активный участник воспитания детей. Именно внимание, доверие и совместно проведенное время формируют крепкую связь между поколениями и воспитывают достойных граждан нашей страны. Будущее Казахстана начинается в каждой семье. Сильная семья, основанная на любви, уважении и взаимной поддержке, - это основа сильного государства. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и гордости за успехи ваших детей», – говорится в тексте поздравления.

 

#праздник #поздравления #День отцов #Аида Балаева #МКИ

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Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
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