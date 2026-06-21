Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов

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По словам главы ведомства, данный праздник напоминает о высокой миссии мужчины в семье и обществе.

«Испокон веков отцы воспитывали детей в духе справедливости, трудолюбия, уважения к старшим и верности своим традициям. Эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, и сегодня остаются важной основой единства семьи и благополучия общества. Сегодня укрепление института семьи и развитие ответственного отцовства являются одним из приоритетов государственной политики. Особое значение семейных ценностей закреплено и на конституционном уровне. В новой Конституции Казахстана указано, что брак – это равный союз мужчины и женщины, а семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это отражает стремление укреплять институт семьи как одну из важнейших основ общества. Не случайно свыше 90% казахстанцев считают родительство одной из главных ценностей в жизни, а 85% убеждены, что взаимопонимание между родителями и детьми – обязательное условие благополучной семьи», – констатировала Аида Балаева.

Также она добавила, что государством последовательно реализуются инициативы, направленные на поддержку семьи и родительства.