Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что вручил специальный подарок трёхлетнему мальчику, ставшему известным благодаря видеоролику, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

«В Международный день защиты детей встретился с трёхлетним Амре - тем самым мальчиком, который стал героем ролика о своей первой поездке на LRT», - написал аким Астаны.

Многие казахстанцы увидели видео, где Амре искренне верил, что LRT отвезёт его на встречу с Президентом страны. Его неподдельная детская вера, искренность и непосредственность никого не оставили равнодушным.

По поручению Главы государства Амре вручили Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан, а также памятные подарки.