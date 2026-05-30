Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Обновленная редакция Конституции усиливает значение прав человека как высшей ценности государства. Показательно, что соответствующий раздел теперь называется «Основные права, свободы и обязанности», что подчеркивает не только расширение содержания, но и более глубокое понимание взаимосвязи между правами личности и ее ответственностью. Такой подход отражает фундаментальный конституционный принцип: свобода невозможна без ответственности, а права – без обязанностей.

Поскольку обязанности выступают одной из базовых категорий общественных отношений, а устойчивое функ­ционирование государства и общества невозможно без их нормативного закрепления и исполнения, особое значение приобретает формирование общественного понимания обязанностей как правового механизма, направленного на обеспечение и гарантирование прав и свобод человека. Одним из ключевых концептуальных изменений стал отход от декларативной модели. Если ранее акцент делался на провозглашении прав, то теперь приоритет смещен на их реализацию и защиту. Конституция действует напрямую, что усиливает ее роль как основного гаранта прав и свобод. Это означает, что права человека обеспечиваются не отдельными формулировками, а всей системой конституционного строя.

При разработке положений о правах и свободах были учтены международные документы, включая Всеобщую декларацию прав человека, а также другие ратифицированные Казах­ста­ном акты. Это свидетельствует о последовательном стремлении государства интегрироваться в глобальное правовое пространство и следовать универсальным стандартам защиты личности. Закрепление прав человека в Конституции является необходимым условием его свободной и достойной жизни, а их гарантирование и соблюдение со стороны государства и общества свидетельствует о демократическом и правовом характере страны.

Существенные изменения коснулись понимания самой реализации прав. Замена слова «осуществление» на «реа­лизацию» имеет значение, она отражает более широкий и современный подход. Реализация подразумевает не только активные действия самого человека, но и деятельность государственных органов, должностных лиц, общественных объединений, направленную на создание условий для фактического пользования правами. Таким образом, государство берет на себя более активную роль в обеспечении прав и свобод, а не ограничивается их формальным признанием.

Одновременно уточняются и пределы реализации прав. Конституция закрепляет, что права и свободы могут быть ограничены только в строго определенных целях: для защиты прав других лиц, основ конституционного строя, общественного порядка, здоровья и нравственности общества. Важным является использование именно категории «нравственность общества», что подчеркивает ориентацию на общепринятые социальные ценности, а не индивидуальные представления.

Несомненно, центральное место в системе прав человека занимает право на жизнь. В новой редакции Конституции оно закреплено как неотъемлемое и неотчуждаемое. Исторически подход к этому праву в Казахстане претерпел значительные изменения: от отсутствия его прямого закрепления в советский период до постепенного признания и усиления гарантий в эпоху независимости.

Исторический анализ показывает эволюцию подходов к этому праву. В советских конституциях, таких как конституции Казахской ССР 1937 и 1978 годов, право на жизнь не формулировалось как самостоятельное естественное право. Глобальным событием, повлиявшим на изменения социальной среды и потребовавшим пересмотра ценностных ориентиров в конце ХХ века, стало обретение нашей страной независимости. С принятием Конституции 1993 года право на жизнь было прямо закреплено, хотя смертная казнь сохранялась как исключительная мера.

Конституция 1995 года также предусматривала возможность применения смертной казни. С введением моратория в 2003-м начался процесс ее фактической отмены. В 2007 году сфера применения исключительной меры была существенно ограничена. При этом смертная казнь по своей сущности все же представляет собой не ограничение права человека на жизнь, а его полное и необратимое лишение.

Переломным моментом стало ратифицирование Казахстаном международного протокола об отмене смертной казни в 2021-м, а также конституционная реформа 2022 года, закрепившая полный ее запрет. Окончательное фиксирование этой нормы стало результатом последовательной политики государства и ратификации международных обязательств.

В редакции Народной Конституции это положение сформулировано однозначно: смертная казнь запрещена (статья 17), что усиливает гарантии права на жизнь и отражает гуманистическую направленность всей правовой системы. Таким образом, Казахстан как справедливое государство на уровне Основного закона зафиксировал защиту базовых прав человека, центральное место среди которых занимает право на жизнь как высшая ценность и фундамент всей системы прав и свобод.

Принятием Народной Конституции наша страна в очередной раз подтверждает курс на укрепление статуса правового государства, где права и свободы человека – не просто слова, а реальный ориентир развития общества.