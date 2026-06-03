Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков

В Северо-Казахстанской области модернизируют энергохозяйство, готовясь к новому отопительному сезону. В качестве примера можно привести Петропавловскую ТЭЦ-2, обеспечивающую теплом и электроэнергией весь регион.

Фото: АО «Севказэнерго»

На днях эта централь официально переведена Минэнерго РК из «красной» зоны энергетических рисков в стабильную «желтую». Для региона это не просто изменение статуса, но и важный сигнал: одна из самых обсуждаемых в медийном пространстве рес­публики теплоэлект­ростанций постепенно выходит на новый уровень надежности.

Тема подготовки энергетической инфраструктуры к очередному отопительному сезону стала одной из основных на заседании акимата Северо-Казахстанской области, на котором подвели итоги прошедшего отопительного сезона и обсудили планы на предстоящий период. Как отметил аким региона Гауез Нурмухамбетов, благодаря системной работе и своевременно проведенным ремонтным мероприятиям отопительный сезон в СКО прошел в штатном режиме.

Причем объемы финансирования сферы ЖКХ и энергетики в нынешнем году существенно увеличены. Если в 2025-м на данные цели был направлен 41 млрд, то в этом – около 70 млрд тенге. Средства пойдут на ремонт и реконструкцию тепловых и электрических сетей, а также на модернизацию инженерной инфраструктуры в рамках национального проекта при поддержке Правительства.

Глава региона подчеркнул, что подготовка к следующему отопительному сезону – общая задача государственных органов, коммунальных предприятий, ОСИ, КСК и самих жителей. Всем ответственным структурам поручено обеспечить своевременное и качественное выполнение необходимых работ. На этом фоне положительные производственные показатели на Петропавловской ТЭЦ-2 внушают осторожный оптимизм.

За последний год количество технологических нарушений здесь сократилось более чем в два раза – с 55 до 23. Такой результат стал возможен благодаря масштабной модернизации оборудования, изменениям в системе управления и серьезным инвестициям со стороны компании.

Во время рабочей поездки на станцию председатель правления Центрально-Азиатской электро­энергетической корпорации (ЦАЭК) Багдат Орал отметил, что перевод ТЭЦ-2 в «желтую» зону подтверждает правильность выбранной стратегии развития.

– Достигнутый результат – прямое следствие системного подхода. Горизонт и объемы задач полностью понятны, изменения очевидны, – подчеркнул председатель правления.

В 2026 году АО «Севказэнерго», входящее в структуру ЦАЭК, направит на капитальный ремонт и реконструкцию Петропавловской ТЭЦ-2 более 20 млрд тенге. Причем модернизация пройдет полностью за счет собственных средств компании, без привлечения бюджетного финансирования, уточняет пресс-служба АО «Севказэнерго».

В центре программы обновления – ключевые производственные объекты станции. В нынешнем сезоне продолжится реконструкция котлоагрегата № 2, будут капитально отремонтированы пять котлоагрегатов и один турбоагрегат. Осуществлено строительство новых газоходов, обновятся здания и сооружения комплекса. Одним из крупнейших проектов остается реконструкция дымовой трубы № 3, завершение которой запланировано на 2027 год.

Одновременно на ТЭЦ меняется сама культура работы. Здесь внедрен первый этап системы Power Plant Simulator – цифрового двойника станции. Виртуальный тренажер полностью моделирует работу оборудования и позволяет персоналу отрабатывать любые режимы, включая аварийные ситуации, без риска для людей и техники.

Особое внимание уделяется безопасности. На предприятии действует трехступенчатый контроль охраны труда. Такой подход позволяет выявлять потенциальные нарушения заранее, не доводя ситуацию до чрезвычайных происшествий.

Еще одним важным изменением стало решение кадрового вопроса. Руководству компании удалось остановить отток квалифицированных специалистов, который в предыдущие годы был одной из главных проблем. Сегодня ситуация постепенно стабилизируется, а сама ТЭЦ входит в этап глубокой технической и кадровой трансформации.

В компании подчеркивают, что модернизация станции должна идти параллельно с обновлением тепловых и электрических сетей, чтобы повышение надежности ТЭЦ ощущали конечные потребители.

Для Петропавловска это особенно важно. После нескольких напряженных отопительных сезонов жители региона ждут не громких заявлений, а устойчивой и предсказуемой работы главного энергоисточника области. И переход ТЭЦ-2 в «желтую» зону выглядит как первый уверенный шаг именно в этом направлении.