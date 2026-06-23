Изменить подход к субсидированию

Валентина Мелехова, Костанайская область

Задержки с выплатой субсидий костанайским аграриям – проблема, что называется, с бородой.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Многие хозяйства годами не получали дотаций, что, конечно же, негативно отразилось на их финансовом положении. Ведь, к примеру, по лизинговым займам процентную ставку приходилось платить из собственного кармана в полном объеме. Каждый выкручивался как мог. Кто-то дополнительно брал кредиты, серьезно отягощая себя кредитным бременем, кто-то и вовсе был вынужден повременить с обновлением парка сельхозтехники.

– Мы взяли в лизинг комбайн в 2011 году, а сейчас на дворе 2026-й. Уже 15 лет прошло, все амортизационные сроки вышли, технику нужно снова обновлять. В свое время комбайн стоил 67 миллионов тенге, а сейчас – больше 200 миллионов. Между тем за последние два года цены на аграрную продукцию упали, да и субсидии своевременно не выплачивались. Тем не менее, как только субсидии будут получены, они сразу же пойдут на обновление машинного парка. Ведь сегодня абсолютно вся тяговая техника требует замены. На что собственных средств хватало, в основном это прицепной инвентарь, мы обновляли, а сами тягачи – нет, – рассказал директор АО «Заря» Александр Климко.

Хроническое отставание от графика предоставления господдержки началось в 2023-м. Денег выделялось гораздо меньше, чем требовалось. В итоге долги рос­ли как снежный ком. Но весной нынешнего года костанайские аграрии получили возможность облегченно вздохнуть – впервые за многие годы.

Правительством была выделена огромная сумма на выплату субсидий: с учетом трансфертов из республиканского бюджета получилось 84,9 млрд тенге, это в 1,8 раза больше, чем в 2025-м, и в 2,2 раза больше, чем в 2024-м. Впрочем, даже этих денег не хватило на то, чтобы покрыть всю накопившуюся задолженность.

– В 2027 и 2028-м предусмотрено увеличение финансирования на выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям Костанайской области. Эти бюджеты уже утверждены. Так что ожидаем, что в этот период ситуация выровняется, – выразил осторожный оптимизм заместитель руководителя управления сельского хозяйства Костанайской области Ерлик Досмухамедов.

Ну а чтобы подобных проблем не возникало в будущем, костанайские аграрии считают, что необходимо изменить систему приема заявок на выплату субсидий. Принимать их предлагается только до 1 октября. Все, что будет подано позже, пойдет в план финансирования уже следующего года.

– В январе-феврале мы определяем структуру посевных площадей. Каждый фермер уже знает, сколько ему на его сельхозугодья требуется гербицидов, сколько удобрений и так далее. Допус­тим, мне нужен один миллиард, другому хозяйству – пять миллиардов тенге. Заявки собрали со всех районов, и получилось, например, 55 миллиардов тенге. У нас бюджетная система, и республиканскую казну начинают формировать в октябре. Если установить срок приема заявок до 1 октября, составители бюджета увидят, что Костанайской области нужно 55 миллиардов тенге на субсидирование. Они эту цифру и предусмотрят. А поскольку при нынешнем раскладе заявки продолжают принимать и после заседания бюджетной комиссии, вплоть до 31 декабря,­ они остаются неучтенными в плане финансирования. Вот и получается, что денег выделяется меньше, чем нужно по заявкам, – пояснил суть предлагаемого решения директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

Свое видение имеется у костанайских аграриев и в части программ субсидирования. Они уже неоднократно предлагали расширить список номенклатуры дотируемых препаратов. В частности, есть острая необходимость в выделении льготных протравителей семян, листовых подкормок и прочих питательных веществ для растений, обеспечивающих современные технологии возделывания. Сегодня, когда в республике взят курс на диверсификацию и возделывание высокомаржинальных культур, это особенно важно.

– В данное время листовые подкормки не субсидируются, и напрасно. В частности, кремниевое микроудобрение – антистрессант, его используют при засухе, жаре, суховеях, резких перепадах температуры и других погодных стрессах. Также необходимо шире применять бактерии, которые помогают растениям усваивать фосфор, азот, серу и прочие микро- и макроэле­менты. Чтобы повысить плодородие почвы, также нужен целый комплекс препаратов. Они крайне важны, но большинству фермеров недоступны, потому что очень дороги. Вот если бы их включили в список субсидируе­мых, их применял бы каждый фермер, – считает руководитель ТОО «Мелитопольское» Эдуард Двуреченский.

Аграрный сектор не стоит на месте – внедряются новые орудия, новые препараты, способные вывести сельское хозяйство в довольно рентабельное русло. Но на внедрение инноваций требуются средства. Аграриям очевидно: пока к господдержке будут подходить по старинке, не вполне учитывая реальные хозяйственные потребности земледельцев, одной из важнейших сфер экономики страны в ближайшие годы сложно будет выйти на качественно новый уровень развития.

#субсидии #сельское хозяйство #АПК #дотации

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