Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера

Главным отличием ривьеры на Балхаше станет строгое следование утвержденной архитектурной концепции. Бессистемной застройки, как на том же Алаколе, вызывающей обоснованные нарекания граждан, здесь не допустят. Подтверждением тому станет уже начавшееся создание трех огромных коммунальных общественных пляжей, каждый из которых наделен самостоятельной смысловой нагрузкой.

Разработка концепции народных пляжей была поручена команде профессионалов. По словам архитектора Нияза Нурсултана, главным ориентиром для разработчиков стала основанная на принципе социальной ответственности необходимость обеспечения принципиально нового уровня сервиса, которого так не хватает нынешнему отечественному туризму. Сознавая, что отдых у воды – это не просто купание, проектировщики ушли от идеи банальных песчаных зон, распределив объекты по целевым аудиториям. Таким образом пляж № 1 стал молодежным «Арбатом» (ввод в эксплуатацию – июль 2026 года).

О нюансах этой рекреации рассказал заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев. По его словам, площадь первого пляжа составляет почти семь гектаров. Здесь только автомобильная парковка рассчитана на 500 машин. Рядом разместятся рестораны, летние кафе, другие объекты, необходимые для комфортного отдыха. Единовременно этот участок побережья сможет принять более 3 000 человек.

Архитектор Нияз Нурсултан добавляет, что при проектировании пляжа они учитывали опыт Алматы, Астаны, ряда европейских городов. Поэтому подумали о создании пешеходных зон, своеобразного Арбата, где молодежь сможет отдохнуть, хорошо провести время.

Пляж № 2, по замыслам разработчиков, станет территорией безопасного детского отдыха (сдача в эксплуатацию – август 2026 года). Объект расположится в трех километрах от молодежного пляжа. Место выбрано с учетом гидрографии озера – здесь мелководье, вода прогревается быстрее, а дно пологое и безопасное для малышей.

Как пояснил Нияз Нурсултан, многие приезжают на Балхаш с детьми. Соответственно, там предусматривается больше детских игровых зон.

Впрочем, и на других пляжах предус­мотрены игровые площадки, воркаут-зона. На детском, к слову, планируется соорудить также амфитеатр, чтоб детям мультики по вечерам показывать.

Пляж № 3 (сдача объекта – начало сезона 2027 года). Эта локация, по словам Нияза Нурсултана, полностью ориентирована на размеренный и спокойный отдых уже немолодых граждан. Разработчики полагают, что три государственных пляжа станут «маяками» для частного капитала.

К слову, долгие годы главным барьером для развития туризма на Балхаше оставалось неудовлетворительное состояние дорог и полное отсутствие элементарных удобств. За последний год ситуация изменилась кардинально. Завершена реконструкция 137 км автомагистрали до озера. Вдоль трассы развернулись работы по созданию современной придорожной инфраструктуры, включая благоустроенные стоянки и теплые санитарные модули, оборудованные кондиционерами и постоянным водоснабжением.

Вдоль береговой линии практичес­ки завершено строительство новой асфальтированной дороги протяженностью 9,3 км. Однако главные изменения скрыты под землей. От поселка Лепсы непосредственно до берега озера протянуты магистральные инженерные сети: построено 32 км внутренних сетей водоснабжения, смонтировано 49 км линий электропередачи, уложено 16 километров центральной канализационной системы.

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния побережья решением местных властей создано специализированное коммунальное предприятие «Балхаш тазалык».