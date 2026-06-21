Международный день йоги отметили в Астане

Фото: акимат Астаны

В столице на территории спорткомплекса «Астана-Арена» масштабно отметили Международный день йоги. Мероприятие собрало около тысячи участников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Масштабное мероприятие, которое прошло под девизом «Йога — искусство здорового долголетия», организовали посольство Индии в Казахстане и культурный центр имени Свами Вивекананды (SVCC).

Такие мероприятия — прекрасный инструмент для налаживания межкультурного диалога, считает директор культурного центра имени Свами Вивекананды при посольстве Индии в Астане Налини Сингхал.

«Мы ожидали на стадионе минимум 1500 человек. Посмотрите, как активно люди участвуют. Это и есть главный принцип «от человека к человеку», который объединяет людей, особенно в постковидный период. Мы наблюдаем, как люди начали больше поддерживать здоровый образ жизни, а не полагаться только на медицину. Йога помогает исцеляться, улучшать здоровье и, как гласит наш девиз, способствует активному долголетию», — рассказал он.

Помимо Астаны, празднование Дня йоги проходит более чем в 20 городах Казахстана в партнерстве с местными акиматами, учебными заведениями, оздоровительными центрами и йога-организациями.

Утренняя программа, которая началась в 5:30 утра включала 108 кругов «Сурья Намаскар» или приветствие солнцу в переводе с санскрита. Она объединяет 12 базовых положений тела из растяжки и работы руками.

Жительница города Косшы Анара Жабаспаева рассказала, что возобновила занятия йогой спустя 10-летнего перерыва и приехала на стадион вместе с наставником.

«Йога — это зарядка для ума и для тела. Она успокаивает и расслабляет. Это осознанное занятие, которое делает ум чище, а мысли спокойнее. Больше всего я люблю шавасану — позу полного расслабления. Тем, кто только думает начать заниматься йогой, я советую не бояться. Возраст не имеет значения, и гибкость обязательно придет с практикой», — рассказала Анара Жабаспаева.

Кульминацией праздничных мероприятий станет Глобальный музыкальный фестиваль Лакшминараяна (LGMF)-2026. Это одно из ведущих международных музыкальных событий, основанное всемирно известным скрипачом, доктором Лакшминараяна Субраманиамом.

Фестиваль представит индийскую классическую, оркестровую и мировую музыку в стиле фьюжн, которая проходит в коллаборации с казахстанскими артистами под руководством известного дирижера, маэстро Абзала Мухитдина.